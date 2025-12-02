El Granca, entre Europa y la Copa: cinco finales y un trámite continental para cerrar 2025

Mes clave para los objetivos claretianos, con el duelo directo ante el Baskonia y el derbi como principales focos de atención

Samar intenta anotar ante la defensa de Rubio, en el reciente encuentro entre el Gran Canaria y el Joventut Badalona.

Daniel Herrera Rodríguez Las Palmas de Gran Canaria Martes, 2 de diciembre 2025, 20:37

Tras una hoja de ruta irregular en la ACB (balance de 3-5) e impoluta en Europa (5-0 en el Grupo H de la BCL), el Dreamland Gran Canaria afronta diciembre como un mes decisivo para sus objetivos, con la mirada puesta especialmente en ese billete para la Copa del Rey de Valencia que se ha puesto más caro que nunca.

Para ello le espera, de cara a este cierre de año, cinco finales ligueras y un trámite continental ante el SL Benfica -16 de diciembre- que apenas servirá como último fogueo de la primera fase, al tener asegurado la clasificación para la ronda de 16 como cabeza de serie.

No obstante, la pizarra de Jaka Lakovic se focalizará en esos cinco encuentros de Liga Endesa en los que el conjunto isleño intentará enderezar el rumbo de cara a la cita copera, en la que las cartas están más que marcadas.

Un derbi y un duelo directo

En el itinerario amarillo se presenta de todo: dos rivales con la taquicardia del descenso acechando sus biorritmos, un contrincante con clasificación calcada, un peso pesado que se antoja como rival directo y un derbi canario que seguramente será a cara de perro.

La hoja de ruta arranca el próximo 7 de diciembre frente al Surne Bilbao Basket (3-5) en la capital vizcaína. El conjunto vasco, duodécimo en la tabla, será una buena toma de contacto tras la ventana FIBA para calibrar las opciones del Dreamland, con el base Melwin Pantzar (16,1 de valoración) como principal peligro sobre el parqué junto a la torre islandesa Tryggvi Hlinason (2,15 metros, 7,3 rebotes y 14,4 de valoración) y el escolta norteamericano Darrun Hilliard (13,7 puntos de media).

Ya el sábado 13, el Gran Canaria tendrá otro rival vasco, esta vez el Kosner Baskonia (8º con 4-4) que aterrizaría en la isla con un plantillón y el examarillo Khalifa Diop. A continuación, y tras el choque entre semana frente al Benfica, los hombres de Lakovic recibirán el 20 de diciembre en casa a un Coviran Granada inmerso en la lucha por la permanencia (18º con 1-7).

Posteriormente, el 28 de diciembre, será la fecha marcada con letras escarlatas: el derbi frente a La Laguna (5º con 6-2) en Tenerife. Para el técnico esloveno, el choque ante los Huertas, Shermadini, Abromaitis y compañía se ha convertido en una obsesión. No en vano, el Granca no gana en territorio aurinegro desde hace seis años -sin contar amistosos-. El último triunfo grancanario en liga sobre la superficie del Santiago Martín fue el 10 de marzo de 2019, donde Hannah, Strawberry y Rabaseda lograron poner en el electrónico el 86-90 a favor de los amarillos. Desde entonces, el derbi ha tomado un claro color aurinegro.

Finalmente, los claretianos cerrarán el año el 30 de diciembre midiéndose al Recoletas Salud San Pablo Burgos (17º con 1-7), un rival en crisis pero que a última hora se ha reforzado con un viejo conocido de los insulares: el pívot Ethan Happ. En definitiva, un calendario 'trampa', con rivales inmersos en la Copa y la permanencia.

