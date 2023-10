El Granca sí cumple en Eurocup y vence al Bourg (84-76)

Llegaba el Dreamland Gran Canaria a la jornada 4 de BKT Eurocup tras un duro correctivo infringido por el UCAM Murcia de Sito Alonso en Liga Endesa con ánimos de resarcirse ante su hinchada y dar la mejor versión para derrotar al JL Bourg francés. Equipo que arribó al Gran Canaria Arena empatado a tres victorias con el cuadro insular. El Granca pudo llevarse el triunfo ante su público en una floja entrada en el Arena.

Ganó el salto inicial el equipo visitante mostrando sus armas y su arrojo, haciendo gala de un desparpajo en ataque propio de escuadras europeas de primer nivel. Comenzaron con sendas canastas de juego rápido los galos, ante una débil defensa local aún dormida, hasta que el argentino Nico Brussino espabiló a sus compañeros con un triple sin tocar red. Era el momento ideal de sacar garra e ir a por los de Bourg-en Bresse (15-17).

Minuto 6 del primer cuarto y los de Lakovic siguen desacertados, en la línea que han venido mostrando en liga doméstica. Cambia el quinteto en busca de soluciones ya que los hombres altos no acaban de destaparse, no hay bloqueos y continuación (pick and roll), no hay asistencias bajo aro, conjurándose a la suerte de los tiradores. Un triple de Lammers a falta de un minuto, para en la posterior hundirla hacia abajo, servía para obtener la máxima ventaja para los claretianos 26-19.

El segundo acto comenzaría con 26-21 en el marcador y con un Granca que aprieta un poco más en tareas defensivas. Momento de intercambio de canastas e imprecisiones en el Arena. Subiendo el nivel los hombres altos de Lakovic, repartiéndose los puntos. Mejoró el juego en transición para los claretianos con un buen parcial (37-28).

Los amarillos que no controlaban el rebote en los primeros diez minutos y no eran capaces de anotar con facilidad ante la agerrida defensa francesa, en el segundo cuarto la cosa cambió. Los tiradores dieron rienda suelta a sus virtudes y lanzaron al Granca once arriba. Pero el conjunto de Fauthoux seguía intentándolo por mediación de Risacher y Rowland desde la línea exterior. El Granca dominaba y sumaba con facilidad, y se iban 15 puntos arriba (50-35). Albicy cogía, de nuevo, el timón del barco tras ser cambiado y ejercía de director de orquesta en un Granca con una imagen totalmente renovada para irse al descanso con un 56-41 en el luminoso.

Los primeros cinco minutos del tercer cuarto tuvieron coast to coast por ambas escuadras, convirtiéndose por momentos el partido en un correcalles. Si bien el Granca continuó exhibiendo más ímpetu en la defensa acorde al segundo cuarto y la feliz noticia para el aficionado amarillo del resurgir de los pívots que además dominaban los rebotes bajo ambos aros, tanto Lammers como, sobre todo, Pelos. El galo estuvo muy activo en líneas generales resaltando su actitud en ataque. Por fin se ven destellos de lo que deben aportar los hombres altos del Dreamland GC.

Corria el minuto 9 del tercer acto y se mantenía una distancia en el marcador de 17 puntos (69-52), lo que obligó al técnico foráneo a solicitar tiempo muerto en el intento de parar la tónica del choque y reducir diferencia. Finalmente, un Bassas algo lento perdió el último balón y erró un triple para dejar el electrónico en un 69-56.

La última escena del encuentro resultó similar al tercero, continuidad del juego en transición y más pelea en la pintura. Lakovic mantuvo a un Miquel Salvó muy bregador que ayudaba en defensa, al tiempo que repartía minutos entre sus pívots, con óptima rotación en el día de hoy. El marcador arrojó una diferencia de entre 11 y 15 puntos durante todo el cuarto pero el último minuto y medio resultó dramático para los locales. Muy erráticos, perdiendo balones, y con los galos acertados desde la línea de 6,25 para concluir casi pidiendo la hora usando términos futbolísticos. Por suerte, el choque finalizó con un 84-76.

Ahora le toca al Granca ponerse en modo Liga Endesa y concentrarse para intentar doblegar el sábado al Obradoiro (19:45, Gran Canaria Arena), donde tiene que mantener el nivel de juego interior exhibido hoy.