Gran Canaria-Joventut: duelo directo en zona copera... con Ricky y Hunt como amenaza

Daniel Herrera Rodríguez Las Palmas de Gran Canaria Viernes, 14 de noviembre 2025, 13:45 Comenta Compartir

Sin duda, un duelo con aroma a playoffs y Copa del Rey. Dreamland Gran Canaria y Joventut Badalona se miden este sábado en el Arena -19.00 horas- con la mirada puesta en la zona noble de la Liga Endesa. Quinto -los verdinegros con 4-2 de balance- contra séptimo -3-3 los amarillos- con un solo triunfo de distancia.

A pesar de la mejoría esbozada por los claretianos en los últimos encuentros, en esta ocasión recibirá la visita de uno de los rivales que mejores sensaciones ha destilado en la presente campaña. Un conjunto catalán que aterriza en la isla tras tutear al Madrid (75-80) con una nómina de jugadores con un altísimo pedigrí.

Por un lado preocupa el buen hacer de Cameron Hunt, uno de os máximos anotadores de la ACB hasta la fecha (17,5 puntos). Por otro, aparece un clásico como Ante Tomic -el séptimo de la competición en el apartado de valoración (18,3). A ellos se suman un tal Simon Birgander, el pívot sueco que en la campaña 23-24 apuntaba como serio candidato a MVP de la liga antes de su grave lesión. En mitad de todo ese talento también emergen figuras como Adam Hanga, una rara avis capaz de sellar su calidad tanto en el Real Madrid como en el Barcelona y Baskonia, así como el finlandés Ludde Hakanson -con más de una década en ACB-. Desde la cantera, Yannick Kraag pone la heterodoxia y la exhuberancia física en la nueva camada verdinegra, mientras en paralelo, el técnico Dani Miret cruza los dedos para recuperar la mejor versión de un Sam Dekker, muy alejado de la versión que exhibía en la pasada campaña (4,1 de valoración este año y 16,2 la temporada pasada),

Y a todo esto hay que sumarle el 'factor Rubio', la gran leyenda de El Masnou que a su vuelta a casa está disfrutando de una tercera juventud -12,8 puntos, 5,3 asistencias y 16,5 de valoración-.

Ante tal panorámica, el Gran Canaria afronta el choque con todas sus piezas, prometiendo un ritmo alto de intensidad, una dosis extra de físico y otra de efervescencia desde el perímetro -es el segundo equipo que más triples anota y el cuarto con mejor acierto-. «Hay que intentar que el partido ante el Joventut sea lo más físico posible», aseveró el base amarillo Ziga Samar el pasado jueves.

En cuanto a antecedentes, los amarillos suman 32 triunfos por 39 los verdinegros. Sin embargo, en los últimos cinco enfrentamientos ligueros, la escuadra claretiana se ha impuesto en tres, casualmente los últimos choques en el Gran Canaria Arena. De ahí que el santuario de Siete Palmas se antoje decisivo para un duelo de máximo voltaje.