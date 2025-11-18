El Gran Canaria supera el trámite continental ante el Le Mans (88-90)

A pesar de las ausencias de Wong, Albicy, Tobey y Brussino, el equipo claretiano mantuvo el invicto (5-0) del Grupo H de la Champions League

Con el primer puesto del Grupo H amarrado y con el billete para la Ronda de 16 en el bolsillo, el Dreamland GranCanaria viajó a Le Mans repleto de rotaciones y con una imberbe plantilla que tuvo que calibrar el colmillo y el juego ultrafísico de un rival urgido de triunfos.

De hecho, el conjunto galo se jugaba el play-in -la otra vía de clasificación, con una eliminatoria de ida y vuelta antes de alcanzar la segunda fase de grupos- como un auténtico órdago, en cuya ecuación entraban tanto el KK Spartak como el Benfica, por lo que el nivel de ansiedad era más que palpable entre los jugadores dirigidos por Guillaume Vizade.

Los amarillos, con un quinteto poco usual, ya que el técnico claretiano Jaka Lakovic optó por dar descanso para este encuentro tanto al argentino Nico Brussino como al base francés Andrew Albicy y los norteamericanos Isaiah Wong y Mike Tobey, comenzó sufriendo con la capacidad atlética del equipo francés, sosteniéndose con los triples de Vila y Samar, además del músculo de Kuath en la pintura (11-8 en el ecuador del primer cuarto).

El guion no mejoraba para los isleños con las primeras rotaciones, ya que Angola -a pesar de sus 8 puntos en los primeros compases- ni Labeyrie se postulaban como solución, mientras el Le Mans siguió arañando desde la zona hasta cerrar el primer cuarto con el electrónico a su favor (24-16) .

En el segundo cuarto, Salvó trató de frenar el ímpetu galo a bases de triples, tratando de sacar rédito de los propios errores que el Le Mans generaba en sus viscerales ataques, pero no era suficiente. La derrama fue aumentando paulatinamente con el acierto de Yeguete y Williams (39-25), provocando el tiempo muerto -y el consecuente enfado- de Jaka Lakovic.

Sin embargo, la pausa táctica surtió efecto, saltando a la palestra Kuath nuevamente con varios vuelos sin motor y alguna que otra pincelada tanto de Angola como de Salvó para ajustar las diferencias antes del descanso (45-41).

Acción y reacción a base de triples

En la reanudación, Pelos se animó al acierto desde el perímetro y el Granca logró igualar la contienda a los dos minutos de iniciarse el tercer cuarto (47-47).

Hudgins frenó la euforia repentina con dos arreones desde el triple (56-47), lo que llevó a Lakovic a buscar un nuevo comodín en forma de tiempo muerto.

De nuevo el juego de los franceses desde la pintura hacía estragos en los sistemas isleños, generando un muro que coqueteaba alrededor de la decena. No obstante, la falta de acierto en el tiro libre por parte de los locales dio vida a un Granca que se negaba a tirar la toalla (63-57).

Curiosamente, con la conexión francesa en la pintura -Labeyrie y Pelos- tomó de nuevo aire el Dreamland (63-60), pero DiLeo y Thomas tomaron la batuta para frenar la mejoría destilada por el conjunto grancanario (75-65).

Pero nada más arrancar el último cuarto, los pupilos de Lakovic engancharon un 8-0 de parcial que puso contra las cuerdas al Le Mans en apenas minuto y medio (75-73), reseteando así el choque.

A partir de ahí, se entró en un intercambio de canastas algo atropellado y caótico que benefició a la escuadra gala (82-80) a menos de cinco minutos para la conclusión). Angola asumió la dirección de juego y Pelos ejecutaba con su polivalencia característica. Hasta que, un nuevo triple de Pierre puso por primera vez por delante al Granca en todo el encuentro, restando 3:50 para dirimir el duelo.

Entró la locura por los pasillos del Antarès Arena de golpe. Los errores en ambos lados de la cancha se reproducían sin mitigarse, hasta que Kuath se sacó un tiro en suspensión que se antojaba como todo un bálsamo en esos instantes (82-85).

Fue entonces el turno de Thomas que, con un triple desde la esquina, revivió al Le Mans (85-87), pero el posterior tiro exterior de DiLeo rebotó en el aro, dando oxígeno a los hombres de Lakovic. La falta posterior de Thomas y los tiros libres de Samar parecían inclinar la balanza a favor de los visitantes, pero un mate de Jeanne a 37 segundos volvió a poner las espadas en todo lo alto (87-89).

Sin embargo, en el siguiente ataque, el Le Mans perdió la pelota en la línea de fondo, apurando el challenge el técnico local para comprobar una posible falta de Samar que no fructificó. Con ello, el Granca salvó el choque en la ruleta final de los tiros libres para mantener el invicto en el Grupo H (88-90).