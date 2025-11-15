CB Gran Canaria - Joventut Badalona: partido, parciales y resultado, en directo

19:23

Con Albicy, Wong, Tobey, Brussino y Labeyre, el Granca comprendió que si quería dejar la victoria en la isla iba a tener que sudar sangre. Porque el Joventut no pensaba perdonar nada. Y eso quedó claro en la primera acción de ataque, cuando Tobey se llevó una señora chapa de Birgander. Los primeros puntos llegaban tras una bandeja de Hanga, mientras que Miret sentaba a Hunt al ver dos tempraneras faltas. Respondía Labeyre bajo el aro y también Lakovic, dando entrada a Angola. Guillén Vives, con un triple, aventajaba a los suyos, que se ponían ya cinco tantos arriba y Birgander mandaba un aviso a navegantes colocando el 2-9 en el electrónico a 6:27 para cerrar el primer cuarto. Otro triple de Vives ponía a los suyos diez arriba (2-12)mientras el Granca todavía no había comparecido.