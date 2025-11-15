CB Gran Canaria - Joventut Badalona: partido, parciales y resultado, en directo
Partido entre el Dreamland Gran Canaria y el Joventut de Badalona en la Liga Endesa | Sigue el minuto a minuto, todos las canastas y el resultado en directo
Las Palmas de Gran Canaria
Sábado, 15 de noviembre 2025, 19:17
19:23
Ni el tiempo muerto solicitado por Lakovic iba a frenar la sangría. Brussino, en plena penetración, recibía un tapón intimidante y, en la siguiente, nuevo triple descomunal para los visitantes, que se escapaban (2-15). Angola daba señales de vida con una buena canasta, pero acto seguido se perdía en unos pasos que evidenciaban la gigante frustración del Granca. Llovía otro triple visitante, esta vez desde la muñeca de Ruzic y el 4-22 sonrojaba ya demasiado. Los amarillos cerraban un primer cuarto inaceptable, entre pitos y abucheos de la afición, veinte puntos abajo (9-29).
19:23
Con Albicy, Wong, Tobey, Brussino y Labeyre, el Granca comprendió que si quería dejar la victoria en la isla iba a tener que sudar sangre. Porque el Joventut no pensaba perdonar nada. Y eso quedó claro en la primera acción de ataque, cuando Tobey se llevó una señora chapa de Birgander. Los primeros puntos llegaban tras una bandeja de Hanga, mientras que Miret sentaba a Hunt al ver dos tempraneras faltas. Respondía Labeyre bajo el aro y también Lakovic, dando entrada a Angola. Guillén Vives, con un triple, aventajaba a los suyos, que se ponían ya cinco tantos arriba y Birgander mandaba un aviso a navegantes colocando el 2-9 en el electrónico a 6:27 para cerrar el primer cuarto. Otro triple de Vives ponía a los suyos diez arriba (2-12)mientras el Granca todavía no había comparecido.
