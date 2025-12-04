El Gran Canaria cierra el curso 2024-25 con un déficit de cerca de 200.000 euros

La entidad presidida por Sitapha Savané justifica los números rojos por el éxito de jugar la final de la BKT 'EuroCup', la lesión de gravedad de Alocén y los gastos en otras acciones

Óliver Suárez Armas Las Palmas de Gran Canaria Jueves, 4 de diciembre 2025, 16:15

El Club Baloncesto Gran Canaria celebra este jueves una sesión ordinaria de su consejo de administración con el propósito de liquidar el presupuesto correspondiente a la pasada temporada 2024-2025, presentando en este sentido un déficit de perdida por importe cercano a los 200.000 euros (195.317,71 euros), «lo que supone un 1,85% respecto al presupuesto aprobado (en octubre de 2024 se aprobó un presupuesto de 10.395.675,34 euros, en el que se incluía una aportación por parte del Cabildo de Gran Canaria de 3.900.000,00 euros), según el informe elaborado por la entidad claretiana.

El club presidido por Sitapha Savané considera que «las principales desviaciones presupuestarias en el apartado de gastos» se produjeron por tres aspectos: uno fue por alcanzar la final de la BKT EuroCup, «con el formato actual del calendario de sus playoffs, ha supuesto un sobrecoste de 173k -173.000- (compra de vuelos, incluso chárter, con 3 días de antelación). El hecho que el éxito deportivo se vea castigado en el pleno económico fue una de las razones de nuestro cambio de competiciones europeas -ahora disputa la Basketball Champions League (BCL)», recoge el informe.

Otro de los motivos reflejados fue la lesión de larga duración del director de juego zaragozano Carlos Alocén, quien sufrió una rotura del ligamento cruzado de la rodilla derecha a finales del mes de enero de este año.

«Nos ha llevado a la contratación de dos jugadores (Mehdy Ngouama y Ziga Samar) para mantener la competitividad en la ACB y la EuroCup la segunda mitad de la temporada».

El tercer apartado justificado por el Club Baloncesto Gran Canaria se refiere a «los gastos de marketing y comunicación, por los mayores costes de aprovisionamiento (por el récord de ventas de merchandising), gastos en publicidad en medios, y gastos en acciones sociales».

En cuanto a los ingresos, el informe asegura que «la ejecución ha sido superior en todas las partidas presupuestarias menos en lo referente a la inferior aportación por el Gobierno de Canarias en cuanto a la subvención para la promoción del deporte base, cantidad pendiente que será prorrateada en años sucesivos, con el fin de cumplir con el desfase entre las cantidades aportadas y ya recibidas por otras Instituciones Deportivas de Canarias».