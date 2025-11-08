El Gran Canaria atraviesa el río ante el Breogán y se asoma a la zona noble de la ACB (81-92)

El norteamericano Isaiah Wong, con 20 puntos, máximo anotador de los amarillos | Los claretianos, con un balance de 3-3, se acercan a los puestos coperos

Con solidez y solvencia, aunque con los habituales cortocircuitos de tiempos pretéritos, el Dreamland Gran Canaria diluyó el órdago del Río Breogán y sumó en Lugo su tercer triunfo en la Liga Endesa (81-92). Un triunfo que le coloca, con un balance de 3-3, más cerca de los puestos de Copa, un hábitat más propio de la calidad que atesora la plantilla dirigida por Jaka Lakovic.

Tras rozar la veintena de distancia en el segundo y pese a quedarse a solo cuatro puntos de ventaja en la recta final, el equipo claretiano encontró en el escolta Isaiah Wong (20 puntos) y en el alero Nico Brussino -otros 18- las principales garantías para sustentar el triunfo junto con la versión más polivalente de Mike Tobey -15 puntos, 4 rebotes y un triple-.

El encuentro comenzó con un frenesí anotador instantáneo de los dos equipos desde el lanzamiento de triples en el que, curiosamente, se mostró más acertado el equipo isleño en los primeros compases: 3-11 tras los primeros tres minutos de juego, con 8 puntos de un inspiradísimo Wong.

Los lucenses reaccionaron con anotación de Sakho y una posterior canasta de Andric, pero de nuevo el Granca sorprendía con un triple de su pívot, Mike Tobey, circunstancia que aprovechó Brussino para rastrear la sangre y ampliar la hemorragia en un arranque de claro color isleño (7-19).

Ante tal derrama anotadora, el técnico del Breogán, Luis Casimiro, solicitó el primer tiempo muerto del duelo. Pero la ecuación táctica para el exentrenador claretiano no dio el efecto deseado en un primer cuarto que concluyó con un elocuente 11-23.

Rozando la veintena en el segundo cuarto

En el segundo parcial, el Gran Canaria no bajó el pistón pese a las continuas rotaciones. Samar y Salvó tomaron la batuta en la anotación antes de que tomara el relevo nuevamente Wong para ampliar la distancia (16-32).

De nada servía la nueva pausa táctica de Casimiro, ya que Brussino volvió a entrar en la vorágine ofensiva y Angola se animó para meter más pólvora en vanguardia, alargando la derrama claretiana (25-44).

Alonso y Andric se convertían en lo más potable del equipo gallego, pero no era suficiente. El Dreamland parecía tomar velocidad de crucero, rozando la veintena por momentos, edulcorando el Breogán las diferencias a través del músculo de Jordan Sakho en la pintura y la muñeca de Aranitovic en el perímetro (37-49).

Reacción efímera de los lucenses en el tercer cuarto

En la reanudación, Cook y Sakho capitalizaron los arreones de los lucenses, pero Wong no dejaba atisbo la duda. El de New Jersey (con 16 puntos) se recreaba con Brussino (15) en un particular e improvisado concurso de anotación entre ambos para colocar el 47-63 en el electrónico.

A partir de ahí, el encuentro entró en un inevitable y descontrolado intercambio de canastas. DeWayne Russell y Brankovic aparecieron por fin en la pizarra de Casimiro para minimizar la herida (56-65).

Con el paso de los minutos, Tobey y Salvó mantuvieron el colchón amarillo por encima de la decena (58-72). El caudal ofensivo seguía sin aminorar en ese caótico costa a costa en la que el Breogán veía una oportunidad pese al dominio insular, que se plantaba en el último cuarto con renta de 13 puntos (64-77) gracias a un triplazo de Angola.

Cortocircuito isleño

No obstante, en el asalto final, el conjunto gallego se sacó de la manga un parcial de 7-0 en menos de dos minutos, activando las alarmas entre los amarillos (71-77).

Los triples empezaban a diluirse y los errores se multiplicaban en ambos lados de la cancha. Pelos logró dar una dosis de oxígeno al Granca con un lanzamiento al borde de la pintura en el ecuador del último cuarto. Pero el despropósito era total en la recta final.

El cortocircuito amarillo solo había logrado contabilizar la canasta de Pelos en los primeros 6 minutos de juego, circunstancia que aprovechó el Breogán para dominar el rebote y erosionar poco a poco la trinchera claretiana (75-79).

Tocaba remar con todo, mejorando las prestaciones desde la línea de personales y dejando a un lado toda floritura en un desenlace a cara de perro (77-82 a 3:20 para la conclusión).

La vuelta de Wong a la pista permitió estirar de nuevo el chicle a los 7 puntos, pero Brankovic siguió erre que erre en el particular asedio lucense a 1:33 (79-84).

Pero al final, un triple de Brussino y otro de Labeyrie -desaparecido en la batalla hasta los últimos minutos- aclararon el cielo ante los nubarrones que se esbozaban en el panorama claretiano (79-90).

Con apenas 44 segundos de margen, el Breogán fue a la desesperada a obrar el milagro desde la línea exterior, pero fue en vano. Kurucs intentó maquillar el resultado pero Wong mantuvo la solidez tanto del equipo como de sus números bajo el acta, firmando 20 puntos en la contienda para finiquitar el encuentro con el marcador de 81-92.