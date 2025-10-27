El Gran Canaria Arena como pilar para reaccionar y despejar las dudas

El Dreamland Gran Canaria disputará tres de sus próximos cuatro encuentros de la Liga ACB en el recinto de Siete Palmas. El MoraBanc Andorra, el Joventut y el Barça pasarán por la isla

Óliver Suárez Armas Las Palmas de Gran Canaria Lunes, 27 de octubre 2025, 22:38 Comenta Compartir

El peor arranque de la etapa de Jaka Lakovic, quien cumple su cuarta temporada en el banquillo del Dreamland Gran Canaria, en la fase regular de Liga Endesa deja al combinado claretiano en el vagón de cola de la clasificación después de un balance de una victoria (BAXI Manresa) y tres derrotas (Real Madrid, Unicaja y Bàsquet Girona) en las cuatro primeras jornadas disputadas.

Merced a la exigencia del calendario -tres encuentros de cuatro a domicilio-, al ajuste de las cinco nuevas piezas del proyecto deportivo amarillo y a que el entrenador esloveno no da con la tecla para no mostrarse tan irregular en el descorche liguero, el Granca resetea para intentar una reacción que urge en plena carrera por no descolgarse de cara al primer objetivo de esta campaña en la competición doméstica: la clasificación para la Copa del Rey.

Tras un presente mes de octubre desalentador en la máxima competición nacional, el cuadro insular se encomienda al cobijo del Gran Canaria Arena para obtener alegrías en el inminente desembarco en el mes de noviembre, donde jugará tres de los cuatro compromisos previstos para este mes. El MoraBanc Andorra -este sábado a las 19.00 horas-, el Joventut y el Barça pasarán por la isla, mientras que la escuadra de Jaka Lakovic tendrá que visitar al Río Breogán.