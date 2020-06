Francisco Castellano ratifica a Katsikaris y sentencia a Berdi

Así lo dejó claro en declaraciones para Radio Marca GC, donde sentenció al actual director deportivo y ratificó al entrenador jefe, saliendo al paso así al rumor (una vez más) del interés en Porfi Fisac, actual técnico del Zaragoza.

Los días parecen contados para Berdi Pérez, en cuyo contrato existe una cláusula donde se le renueva automáticamente si el equipo alcanzaba plaza en la Copa (que no hizo) o el Playoff, torneo que se reemplaza por la fase final, donde la jugarán 12 equipos. Castellano manifestó que «tiene contrato hasta el 30 de junio y no es la intención de este consejero renovárselo. La idea es dar un cambio de aire, un giro, y empezar a ver otros posibles candidatos. Ahora mismo no tengo tampoco conversaciones en la línea de prorrogar el mismo, ampliarlo o hacer un nuevo contrato». Blanco y en botella...

También dejó clara su postura sobre Fotis Katsikaris, el griego que firmó por dos temporadas en el club claretiano. «He leído en las redes que ya ponen aquí al entrenador del Zaragoza, pero tanto el club como el mismo presidente están por la labor de que Fotis pueda consolidar su proyecto aquí y trabajar un año más. Personalmente creo que lo ideal sería que se continuara con su figura. A partir de ahí, si mañana o pasado se pusiera ese asunto sobre la mesa habrá que hablarlo», relató.