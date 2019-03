Examen para nota en Barcelona

A estas alturas, la Euroliga se ha convertido en el menor de los problemas para el conjunto claretiano. Más allá de acabar el torneo con la cabeza alta, los compromisos que aún le restan al grupo grancanario le sirven para preparar su cita semanal en una ACB donde, a pesar de enderezar el rumbo con sus dos últimas brillantes victorias ante Iberostar y Unicaja, aún sigue mirando hacia abajo.

Pero antes de visitar Andorra el fin de semana, le toca doble compromiso europeo a los isleños. La mejoría al mando técnico de Pedro Martínez del Herbalife ha sido tan notable como rápida, pero la exigencia del calendario no deja tiempo ni para saborear el mejor baloncesto desplegado por los amarillos en lo que va de temporada.

El viaje, en este caso, no es de los más lejanos. Aspecto que ayuda y se agradece al tratarse de jornada doble en el exigente torneo europeo. La visita a Barcelona no preocupa más allá de seguir acoplando el equipo a la filosofía de Martínez. El técnico catalán no solo ha logrado dos victorias de prestigio en su regreso, sino que ha sabido repartir minutos a toda su amplia plantilla para no sobrecargarle las piernas. Y eso es precisamente lo que vuelve a pretender ante un Barça Lassa que sí le pondrá más empeño en la victoria, por aquello de no perder su plaza de Playoff y, de paso, seguir luchando por alcanzarla como cabeza de serie.

Eulis Báez, lesionado, se vuelve a quedar fuera de la lista de convocados. No tiene ningún sentido forzar a un ala-pívot llamado a tener mucho protagonismo en la recta final de la ACB. Tampoco estará Albert Oliver, el descartado para esta ocasión por el preparador catalán por decisión estrictamente de rotación, ya que el base no sufre ningún tipo de contratiempo físico.

Sí estará Rabaseda, el alero catalán que podría tener muchos minutos en la ciudad donde se formó deportivamente con el objetivo de volver a recuperar su ritmo de competición. Y también Balcerowski, el joven polaco que seguirá ganándose minutos si mantiene su nivel e intensidad.

Jugar en Barcelona nunca es fácil. Y mucho menos a estas alturas, donde el grupo que dirige Pesic está mostrando un baloncesto muy sólido tanto en la ACB, torneo que lidera, como en la Euroliga, donde ocupa una quinta plaza que pretende incluso mejorar.

Sobrado, como siempre, de centímetros y calidad, la plantilla azulgrana, donde destaca por aquello de su brillante pasado claretiano Kyle Kuric, el escolta que se ha hecho un hueco de prestigio en la rotación culé, busca un nuevo triunfo en el torneo europeo que le acerque a los puestos de cabeza de serie. Un objetivo que lo hace aún más fiero ante los amarillos.

Pero independientemente de todo lo bueno que tiene el Barça y de su condición de claro favorito, al Gran Canaria no le debe temblar en absoluto el pulso en una cita con más motivos para disfrutar que para cualquier otra cosa. Solo en ese contexto tiene sentido lo que le queda de Euroliga.