Eulis Báez se despide de la afición del Gran Canaria

La entidad insular que preside Enrique Moreno ha agradecido al veterano jugador de 37 años su trabajo, esfuerzo y que haya representado de la mejor manera posible al club durante todos los años que ha permanecido en el mismo, al tiempo que ha anunciado que la rueda de prensa de su despedida se realizará este mismo miércoles.

Eulis Báez arribó al conjunto isleño en la temporada 2012-13 procedente del Divina Seguros Joventut y ha completado 355 partidos con la camiseta del club insular, 259 de ellos en la Liga Endesa y los restantes 96 en competición europea.

En su primera campaña en el Gran Canaria alcanzó las semifinales de la Copa del Rey y del 'playoff' liguero, y posteriormente disputó con el equipo la primera final de la Eurocup y de la Copa del Rey, antes de festejar el único título de la historia del club, la Supercopa Endesa ganada en Vitoria en 2016.

De igual forma, el internacional dominicano, que próximamente afrontará el Mundial con la selección de su país, cierra su etapa en el Gran Canaria situado en el Top 4 histórico del club en Liga en rebotes (segunda posición), minutos (tercera) y partidos y puntos (cuarta en ambos casos), además de aportar otros valores no reflejados en las estadísticas.

Báez fue igualmente capitán del Herbalife Gran Canaria desde la temporada 2015-16, según recuerdan fuentes del club, destacando siempre por ser un líder tanto dentro como fuera de la cancha.

El pasado 3 de junio, el jugador aseguraba a Efe que desconocía el pensamiento que tenía el club sobre su futuro, aunque él se veía dentro de la plantilla del próximo curso, si bien también indicaba que si no le tocase seguir jugando en la isla ya pensaría a dónde iría.

"Si la entidad tiene planes diferentes y no me incluyen a mí debería respetarlo, porque esto funciona así. Siempre he dicho que estoy en disposición de quedarme en el Gran Canaria, siempre y cuando pueda ayudar. Si el club no me necesita no sería conveniente que contase conmigo, porque es mejor no estar si no vas a ayudar", dijo.