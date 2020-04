«Es muy duro ver a tu familia por una pantalla y no poder abrazarla»

— Me informo bastante en los diarios de aquí, sobre todo. Creo que ahora lo están llevando bastante bien, se está controlando. Quizás, y sin juzgar a nadie ya que es solo una opinión, se tardó un poco en reaccionar pero cuando se hizo se hicieron las cosas bastante bien.

— Es muy duro verlos detrás de una pantalla y no poder tocarlos o abrazarlos... Eso es lo peor. Pero bueno, todo el mundo sabe que hay que aguantar, ya que para ello están trabajando mucha gente fuera, los médicos, sanitarios, etcétera. Así que no queda otra que esperar, respetar su trabajo y tener paciencia.

«Quiero volver a jugar, pero no antes de ganarle la lucha al Covid-19»

— ¿Cuántas ganas tiene de volver a las canchas, de jugar al baloncesto?

— Estoy viendo basket, estoy jugando por la consola al basket, leyendo basket... En mi mente hay mucho baloncesto estos días, claro. Quiero que vuelva, lógicamente, lo más pronto posible para que todo el mundo podamos disfrutar de este deporte. Quiero que sea así pero siempre después de ganar la lucha contra el Covid-19, nunca antes.

— Hay una propuesta seria de jugar lo que queda en Canarias.

— Para nosotros no movernos de casa y recibir a todos los equipos sería de lujo, claro. Desde luego tenemos buenas canchas y un alto nivel de hospitalidad. No sé qué va a pasar, el día 20 tendrán una reunión y espero que ese día se tome una decisión definitiva. Cómo y dónde no lo sé, pero a ver si de la manera que sea podemos finalizar la temporada.

— Fácil no será. Y hacerlo con público mucho menos...

— Será complicado. No es solo decidir cuándo y dónde se juega, sino resolver luego un montón de detalles que habrá por el camino. Y después viene el mayor problema que sería jugar o no con aficionados... Ahora mismo habría mucho riesgo que se jugara con las puertas abiertas.

— El jugador, además, necesita un periodo de adaptación para volver a competir.

— Eso sería lo primero para nosotros, ya que cada jugador tiene su caso particular. En el mío, que he pasado por una lesión larga, lógicamente no es habitual hacer las cosas en casa que en los entrenos normales, el contacto, las pesas... Nos hará falta un tiempo para llegar a competir de verdad en la pista.

— Hay jugadores que ni están en estos momentos en España...

— Claro, hubo todo tipo de casos; los que entraron en pánico, los que no aguantaron, los que pidieron permiso al club, los que no... Es otro tema a resolver, claro. De entrada, no será fácil que esos jugadores salgan de sus países si se decide retomar de nuevo la competición.

— ¿Entiende a los que se fueron sin permiso del club?

— Totalmente. Nadie de nosotros podemos juzgar a una persona que ha querido salir del país para ir a abrazar a sus familiares. Hay que respetar todas las decisiones.