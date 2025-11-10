Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Imagen de archivo de Ermis Papakonstantinou. CBGC

Ermis Papakonstantinou vuelve al Gran Canaria para dirigir al filial de la Liga U

Baloncesto ·

Retorna a la que ya fuera su casa en diversas etapas, siendo la más reciente la del curso 23/24 cuando dirigió al cadete masculino

CANARIAS7

Las Palmas de Gran Canaria

Lunes, 10 de noviembre 2025, 17:25

Comenta

Ermis Papakonstantinou (20 de junio de 1980) dirigirá al Gran Canaria de Liga U lo que resta de campeonato. De esta manera, Papakonstantinou retorna a la que ya fuera su casa en diversas etapas, siendo la más reciente la del curso 23/24 cuando dirigió al cadete masculino.

Papakonstantinou tiene un gran bagaje como formador de talento joven en el baloncesto canario. A sus temporadas como entrenador de categorías de formación en el Club Baloncesto Gran Canaria hay que sumarle experiencias en instituciones como Canterbury School, CB San Isidro, o más recientemente el Santa Lucía Basket, entre otras. Además, el técnico canario ha formado parte del staff técnico de varias selecciones inferiores de España.

El experimentado entrenador se suma así a un equipo que ha firmado un gran inicio de curso, con un balance de 4-0 que le permite liderar el Grupo B de la novedosa Liga U. El equipo insular buscará ampliar su buen arranque en la disputa de la quinta jornada, que llevará al Gran Canaria a visitar la pista del UCAM Murcia el viernes a las 18:00 horas.

