Eriksson: «Estamos trabajando duro para ser más sólidos en el juego»

— El Herbalife Gran Canaria, sexto clasificado en la Liga Endesa con un balance de 17 victorias y 13 derrotas, ha cedido en cuatro de sus últimos seis compromisos. ¿Cómo está el vestuario tras estos resultados?

— Está claro que queremos ganar todos los partidos, pero estas cosas pasan. Quedan cuatro partidos y solo hay que mirar hacia adelante.

— La última derrota fue ante el Iberostar Tenerife en el derbi. ¿Qué considera que influyó para sumar el tercer tropiezo liguero en el Arena?

— El Iberostar Tenerife es un gran equipo, ya lo sabíamos después de lo que pasó en la primera vuelta en su cancha y pienso que prepararon muy bien su defensa para que solo anotáramos 68 puntos. Pero insisto en que ahora no tiene mucho sentido mirar atrás porque lo importante es lo que resta.

— ¿Piensa que han desaprovechado oportunidades en la recta final de la fase regular para optar a ser cabeza de serie en el Playoff?

— Son cosas que pasan, a veces tienes mejores momentos y otros peores. Estamos trabajando duro para poder estar más sólidos.

— Habla de enfocarse en las cuatro finales que quedan para la conclusión de la fase regular. La primera será este domingo (17.30 horas) ante el Unicaja, quinto con 18-12 y que se impuso en la primera vuelta (94-87)...

— Los cuatro encuentros que quedan son importantes, pero ahora solo pensamos en el Unicaja y espero que hagamos un buen partido.

— También se medirán al Burgos, Estudiantes y Real Madrid en la carrera por estar en las series por el título...

— Es una Liga muy apretada, los equipos de abajo luchan por la permanencia y del quinto al undécimo pueden estar en el Playoff. Todos son determinantes.

— ¿Qué destaca del combinado andaluz entrenado por Joan Plaza?

— Son muy fuertes, un equipo de Euroliga. Un conjunto que va muy bien al rebote y tiene grandes jugadores como Nedovic.

— ¿Dónde pueden estar las claves del duelo?

— Primero, trabajar bien durante la semana y pensar en nosotros para ver cómo podemos mejorar nuestro juego. También preparar lo que ellos van a hacer y ya luego queda jugar duro.

— Sufrió una fractura en la muñeca derecha en la segunda ventana FIBA para el Mundial 2019. ¿Cómo se encuentra de una lesión cuya recuperación se alargó más de las tres semanas previstas? ¿Cómo se sintió ante el Real Betis y el Iberostar?

— Fue una fractura en la muñeca y no sé por qué alguien dijo que solo estaría fuera tres semanas porque una fractura tarda mucho más. Pero bueno, ahora me siento bien, aunque estoy un poco rígido, pero cada día me encuentro mejor.

— Se lesionó cuando estaba en un buen momento. Toca recuperar las buenas sensaciones para el tramo final...

— Es muy importante, intento hacerlo en cada entrenamiento, mejorar un poco más, encontrarme más cómodo y así poder ayudar al equipo.

— ¿Cómo vio a sus compañeros durante los casi dos meses que estuvo ausente?

— Está claro que quizás no hemos encontrado la regularidad en nuestro juego. Hay veces que jugamos muy bien y otras nos cuesta un poco. Es lo que queremos arreglar en los entrenamientos, trabajando bien y, asimismo, estar más sólidos también fuera de casa.