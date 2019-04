Eriksson: «Ahora el equipo tiene confianza y todo el mundo está implicado»

— Partidazo del Gran Canaria y de usted en particular ante el Valencia Basket. Anotó ocho triples de once intentos. Y si el partido dura una hora más sigue tirando de tres...

— Sí, la verdad es que al principio, cuando entré a jugar, tuve tres tiros bastantes liberados para lanzar y luego los compañeros me encontraron muy bien durante el encuentro, en buenas situaciones y eso fue la clave de que anotara tanto.

— Y la que le dieron de dos podría haber sido de tres también...

— Sí, pero bueno es eso, depende de cómo defienda el contrario, a veces tienes que tirar más triples y otras no tanto.

— Lo que sí es cierto que para que entren esos triples tiene que haber un trabajo de equipo detrás: un bloqueo, alguien que vaya al rebote...

— Está claro que es un trabajo de equipo, siempre buscando dónde tienes más posibilidades de anotar e intentando que sea lo más difícil posible para la defensa del contrario. De eso se trata, eso es baloncesto.

— Se ganó a Unicaja y también a Valencia en el Arena. Está claro que en casa el equipo ha dado un paso al frente más que necesario.

— En casa, los últimos partidos, hemos estado muy fuertes y jugando con mucha energía. El público también nos ha ayudado, ha estado muy metido con nosotros... Lo que tenemos que hacer ahora es intentar hacer lo mismo fuera.

— Aunque Pedro Martínez dijo que en el último, ante el conjunto taronja, la defensa era mejorable...

— Claro, el baloncesto es un juego que es muy difícil jugarlo perfecto, por eso siempre hay cosas que mejorar en cada partido y eso es lo que estamos haciendo en los entrenamientos, intentar cambiar pocos detalles y cada día añadiendo más conceptos que tiene Pedro e intentar ir mejorando cada día.

— Lo que está claro es que se ganan partidos desde la defensa.

— Es un juego de ataque y defensa, las dos cosas son igual de importantes. Las dos cosas van juntas, si juegas mal en ataque el otro equipo te puede correr y si juegas bien en defensa puedes correr y hacer canastas más fáciles.

— La llegada de Pedro Martínez al banquillo ha sido todo un éxito. Está claro que el equipo es otro en todos los sentidos desde que tomó el mando.

— Está claro que nos ha ayudado mucho. No venía aquí para cambiar todas las cosas, ha llegado con cosas nuevas y cada día añadiendo un poco más de sus conceptos. Todo el mundo sabe que es uno de los mejores entrenadores de Europa, nadie dudaba que iba a ayudarnos, estaba claro.

— ¿Qué le está pasando al equipo lejos de la isla esta temporada? ¿Los viajes afectan tanto al rendimiento?

— Lo de viajar no puedes tenerlo como excusa, porque es lo mismo cada año. Está claro que en la Euroliga los equipos son aún más fuertes y es difícil. Tampoco es fácil decir porqué no jugamos bien fuera, así que nosotros lo que tenemos que hacer ahora es pensar en el próximo partido fuera e intentar jugarlo bien y no darle muchas vueltas, intentar mirar adelante.

— El domingo visita la isla el Real Madrid en la ACB, pero antes toca cerrar la histórica participación en la Euroliga. ¿Qué balance hace del torneo?

— Sabíamos que iba a ser muy difícil ya que el nivel de la mayoría de los equipos era más grande al del Granca, pero creo que hemos hecho partidos muy buenos. Está claro que lo esperado era perder más partidos que ganarlos, pero hemos tenido rachas, a veces hemos jugado mal y otras bien a lo largo de la temporada. En la Euroliga quizás hemos estado mejor que en la Liga Endesa, pero está claro que es difícil ganar contra los equipos grandes.

— ¿Bueno, pero tampoco ha sido una mala participación, no cree?

— No, para nada. A los jugadores siempre nos gusta jugar contra los mejores y en muchos partidos hemos notado que hemos estado a su altura. Y eso es para valorarlo.

— Hace tiempo, sin embargo, que el objetivo es salvar la categoría en la ACB, que aún no está nada clara.

— Claro, quedan bastantes partidos aún y cada uno de ellos va a ser muy importante para nosotros. Los equipos que estamos ahí abajo están ganando cada semana, no solo nosotros... Por eso cada partido es muy importante y está claro que la clave ahora es la ACB.

— Eso le iba a decir justo ahora. Todos los equipos de abajo se han reforzado y están sacando victorias en canchas donde, a priori, no se esperaba que las iban a lograr. Todo se pone mucho más difícil.

— No hay ningún partido fácil en la ACB, todos los equipos son fuertes y si no juegas al cien por cien concentrado lo pagas con derrota.

— Bueno, el Gran Canaria también se ha reforzado con la llegada de Martínez, por ejemplo, y también de un Jacob Wiley que nos está sorprendiendo a todos. ¿Usted que lo conoce mejor, ¿qué come para tener tanta energía y acierto?

— Es muy rápido, muy activo, tiene mucha energía... Es algo que se nota mucho en el campo y que todo el mundo lo está viendo y se contagia. No está ayudando mucho, está jugando más de cinco ahora, normalmente lo hace de cuatro, pero sabe adaptarse muy bien. Me ha sorprendido, es un compañero increíble la verdad.

— ¿Quizás sobre un poco la pregunta, pero es optimista de cara a lograr el objetivo de la permanencia?

— Sí, por supuesto que lo soy. Ahora mismo tenemos mucha confianza, estamos trabajando muy bien y todo el mundo está implicado. Toca ir partido a partido, porque no puedes pensar en otras semanas o partidos. Hay que pensar en el día a día, esa será la clave.

— La afición ha respondido a lo grande en las últimas citas, donde ha apoyado como en las mejores citas al equipo. ¿Vital su apoyo, no cree?

— Desde luego, es muy importante para nosotros. No hay nada mejor que cuando el equipo está muy bien y además la afición está metida en el partido.

— Ayuda incluso a meter triples...

— Sí, te lo aseguro. Sobre todo nos ayuda a jugar con un poco más de ritmo y energía. Cuando nosotros y la afición estamos juntos es todo mucho más fácil y mejor.