Ennis, adiós con el corazón

No es muy frecuente que un jugador cite a la afición para poder despedirse de manera personalizada de todos los seguidores. Pero así quiso hacerlo este viernes Dylan Ennis, un profesional que caló hondo en la grada del Gran Canaria Arena y que, conmovido por las muestras de cariño recibidas tras anunciarse su marcha, quiso tener este detalle con los incondicionales del equipo.

Ennis atendió en La Calzada todas y cada una de las atenciones de quienes se acercaron a la instalación para hablarle y desearle la mejor de las suertes en lo que viene por delante. El americano no defraudó y mostró su perfil más humano y cercano. Repartió abrazos, palabras y gestos cómplices y no paró de sacarse fotos y tocarse el corazón como muestra de agradecimiento. D eja huella por sus canastas y por su talante sensible. Se le echará de menos.