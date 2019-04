En cuadro ante una cita vital

Y lo hará más mermado aún si cabe que las semanas anteriores. A las bajas ya conocidas de Eulis Báez, Luke Fischer y Luke Nelson, se une la de última hora de Ondrej Balvin (exestudiantil), el pívot checo que sufre una fractura del cuarto metacarpiano de la mano izquierda que le impidió viajar ayer a la capital de España.

La cita no se puede considerar como cualquiera. Ganar hoy en el WiZink Center se torna fundamental para encarar las últimas jornadas con relativa comodidad, esa que daría dar un golpe de efecto ante uno de los rivales más directos por aquello de sumar un triunfo más y, además, superarlo en el basket-average (los isleños ganaron en la isla por una renta corta de seis puntos, 85-79).

La noticia buena, entre comillas, para Pedro Martínez, entrenador jefe de los claretianos, es la incorporación esta semana de Anzejs Pasecniks, el pívot letón que, sin embargo, llega a la cita sin el ritmo competitivo necesario como para considerarlo aún uno más en la rotación.

El nuevo contratiempo, que reduce los centímetros al grupo grancanario, le obliga a Martínez a tirar una vez más Martínez de los jóvenes Olek Balcerowski y Khalifa Diop, los jugadores vinculados siempre dispuestos a luchar a pesar de su inexperiencia en la exigente ACB.

Le aguarda en Madrid un Estudiantes con las mismas urgencias y también mermado de manera notable. Se pierde la cita –la de hoy y todas las que quedan– Alessandro Gentile, el escolta italiano que reduce sobremanera el potencial ofensivo de la escuadra estudiantil.

Y, además, es seria duda Goran Suton, el ala-pívot de Sarajevo aquejado de una lesión en el tobillo que le ha impedido entrenar con normalidad durante toda esta semana y que, por lo tanto, de jugar no lo haría en sus mejores condiciones.

Sin embargo, cuenta Josep María Berrocal, responsable técnico de los estudiantiles, con un grupo con dinamita de sobra para ponerle las cosas muy difíciles a los claretianos. Los lidera Darío Brizuela, el joven escolta donostiarra que está firmando un temporada brillante con los colegiales, mientras que Omar Cook, Sayne Whittington o Nik Caner-Medley –exjugador de los amarillos– no necesitan presentación alguna por su experiencia y calidad contrastadas.

También cuenta el Estudiantes con el factor cancha, allí donde ofrece sin duda su mejor versión la escuadra madrileña. Los datos, en este caso en concreto, lo dicen todo, ya que de los diez triunfos que posee el Movistar en su casillero en lo que va de temporada, ocho los han sumado al amparo de su fiel y numerosa afición, la última dándose todo un festín anotador ante el Cafés Candelas Breogán, al que derrotó por 95-62.

Sin embargo, su última referencia es una dura derrota, la que sufrió en Burgos por 102-82. Pero no tan dura como del Herbalife, superado en su propio feudo por la revelación de la temporada, el Baxi Manresa, el cuadro catalán que le sacó los colores al grupo claretiano en la segunda parte del duelo (76-84). Pero eso ya es historia. Hoy toca ganar. Sumar un triunfo vital para no complicarse aún más la vida. Que no es poco.