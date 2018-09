El Valencia Basket vence al Herbalife en la prórroga

El segundo cuarto confirmó las sensaciones del conjunto valenciano, que con Van Rossom dirigiendo el juego llegó a ponerse por delante a 4:02 del descanso (39-34), pero Hannah entró en acción y sumó once puntos consecutivos para neutralizar la diferencia en el marcador y poner al Herbalife Gran Canaria uno por delante a 3:12 del final (39-40).

Un triple de Thomas y un mate de Tobey tras pérdida pusieron la mayor diferencia en el electrónico del partido, 12 puntos a favor de los de la capital del Turia a 7 del pitido final, pero los insulares no bajaron los brazos a y 4 segundos del final del partido empataron con un triple de Hannah, máximo anotador del partido hasta entonces con 26 puntos (93-93) y dueño del récord de triples tras alcanzar nueve en su cuenta personal.

- Ficha Técnica:

108 - Valencia Basket Club (22+22+25+24+15): J. Puerto (9), L. Labeyrie (20), S. Van Rossom (4), M. Thomas (22), W. Thomas (6) -cinco inicial- Abalde (26), Tobey (6), Vives (6) y Galarza, Doornekamp (3).

102 - Herbalife Gran Canaria (24+22+22+25+9):C(8), C. Hannah (27), A. Pasenicks (21), X. Rabaseda (12), L. Fisher (4), C. Evans (19) -cinco inicial- M. Serrano, J López (3), A. Oliver (6), C. Uta, K. Diop (7), K. Tillie (3).

Árbitros: Martín Bertrán, A. Olivares e I. González.

Incidencias: Palacio de los Deportes (Oviedo).