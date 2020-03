El reto de mantener el tono físico y el peso corporal

«Para ser realistas y no vender humo, nuestro objetivo con el trabajo físico que se ha asignado a los jugadores es evitar en la medida de lo posible y retrasar lo máximo posible la pérdida de la condición física porque, lógicamente, pasar de estar entrenando con condiciones óptimas con instalaciones y medios a estar en tu casa confinado, ahí no vas a aumentar tu rendimiento ni mejorar tu condición física, lo que vas a hacer es retrasar la pérdida», analiza el profesional isleño, que agrega que «esa pérdida para un deportista de élite puede ser muy significativa y, si conseguimos que en un 10 o un 20% no se vea mermado el estado físico de los jugadores, es un gran éxito y un buen punto de partida».

Sobre los objetivos planteados ante una situación excepcional como la actual, Falcón sostiene que «podemos diferenciar dos: uno a nivel de entrenamiento, que es retrasar la pérdida de condición física y mantener el tono y, por otro lado, a nivel de composición corporal, ya que creo que es muy importante, sobre todo, conservar el peso corporal y la constitución».

«Estamos en una situación en la que es muy difícil quemar calorías porque no nos movemos de casa, el trabajo aeróbico que hacemos no es igual de importante que en la cancha y, lógicamente, el consumo de calorías y la alimentación hay que variarlas; hay que comer menos y con mucha más calidad. Es un objetivo que nos hemos planteado y que hemos consensuado con cada jugador».