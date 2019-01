El peor Gran Canaria en 27 temporadas

Unos números que asustan y activan las alarmas de un Herbalife Gran Canaria a la deriva en la Liga Endesa. El combinado amarillo, obligado a disputar la Copa del Rey y el Playoff por el título de la competición doméstica por presupuesto, trayectoria y plantilla, ocupa la decimosexta posición con tan solo cuatro triunfos en 14 partidos, un balance preocupante e inadmisible a tan solo tres jornadas para la conclusión de la primera vuelta de la fase regular.

El Granca, con 13 participaciones en el torneo del KO y un fijo en las últimas seis -dos como equipo anfitrión- no estará en el WiZink Center de Madrid el próximo mes de febrero y, si no conecta el chip que sí muestra en la Euroliga, tampoco llegará a tiempo a las eliminatorias por el título -el octavo acumula ocho victorias- y tendrá que pelear por no perder una categoría en la que lleva 24 temporadas -28 en total- de forma consecutiva, un periodo en el que nunca su balance fue de 4-10 en las catorce primeras fechas del calendario.

Hay que remontarse hasta el ejercicio 1985-1986, la primera aventura de la entidad claretiana con Pepe Moriana en la dirección institucional, Joaquín Costa en el banquillo y Willie Jones como jugador referente, para encontrar un arranque tan nefasto. En aquella ocasión, el Granca tardó 11 jornadas en ganar su primer partido en la élite y terminó la primera fase del grupo par con un desalentador 1-13, si bien quedó la satisfacción de tumbar al Licor 43 en el polideportivo de Tamaraceite (80-76). Ese curso descendió a la Primera División tras caer en la serie ante el Cajamadrid por 1-2.

Ni siquiera en los ejercicios posteriores de un club ascensor ofreció estos guarismos a estas alturas. En la campaña 1988-1989 (10-12), en la 1989-1990 (6-8) y en la 1991-1992 (5-9), a pesar de que las dos últimas no pudo sellar la permanencia y ya hasta retornar y ser un fijo en la máxima competición nacional desde la señalada 1995-1996.

Atento a Murcia. La situación crítica del bloque insular puede multiplicarse si el Movistar Estudiantes, penúltimo con tres victorias y diez derrotas, se impone mañana, a partir de las 19.30 horas, en la pista del UCAM Murcia, en el compromiso correspondiente a la segunda jornada de la fase regular y que fue aplazado en su momento por la disputa de la previa de la Liga de Campeones FIBA.