El momento del despegue definitivo

Despegue o frenazo en Fuenlabrada. La necesidad de escalar frente a la de respirar en la Liga Endesa. El Herbalife Gran Canaria no puede fallar hoy (19.30 horas. Movistar Deportes 1 -dial 54-) en el pabellón Fernando Martín, no hace mucho considerado uno de los fortines más exigentes de la competición, pero que, a estas alturas de la presente temporada, no consigue conectar a un colista Montakit Fuenlabrada que acumula diez derrotas consecutivas.

El combinado claretiano, undécimo clasificado con nueve triunfos y diez tropiezos, despertó ante la revelación del curso, el RETAbet Bilbao Basket, en la pasada fecha en el Arena tras tres derrotas seguidas que, primero dinamitaron las opciones de disputar la Copa del Rey y luego pusieron contra las cuerdas en la carrera por estar en el Playoff por el entorchado de la ACB. Los pupilos de Fotis Katsikaris arrollaron al plantel bilbaíno y devolvieron los motivos para creer en un grupo talentoso, pero irregular a partes iguales.

Lejos de que sea flor de un día, el Granca está obligado a imponer su ley ante un rival en el que Paco García se estrenará en el banquillo tras el cese de Jota Cuspinera. La misión se complica en una cita en la que entrará en juego el factor motivacional por la llegada de un nuevo técnico, pero los objetivos son ineludibles y pasan por obtener la décima victoria liguera ante una escuadra debilitad y sin confianza.

La losa de diez derrotas consecutivas, algunas ante rivales directos por la salvación, pesa en un Montakit Fuenlabrada en el que brilla el excapitán claretiano Tomás Bellas, quien promedia 10.5 puntos, 3.6 rebotes, 4.7 asistencias y 12.9 créditos de valoración, y que no podrá contar con Álex Urtasun y Mockevicius por lesión y mantiene la duda Bobrov por un esguince que le ha impedido estar en varias sesiones.

Pero sin piedad, sin excusas y sin ganas de lamentaciones tiene que salir el Herbalife Gran Canaria al Santiago Martín, incidiendo en el gran trabajo coral que llevó a cabo en ambos lados de la pista en los primeros 20 minutos ante el RETABet Bilbao Basket, en un compromiso en el que seis jugadores firmaron diez o más puntos de valoración: Okoye -19-, Cook -10-, Shurna -18-, Costello -14-, Beirán -24- y Harper -21-.

En este sentido, el máximo responsable técnico insular manifestó señaló ayer en la que previa que «tenemos que estar sólidos, tener paciencia y concentración».

«Tenemos que ser un equipo de 40 minutos, y ese es el objetivo. En las tres derrotas seguidas, tuvimos buenos momentos y otros que no. Debemos encontrar el equilibrio y tenemos plantilla para conseguirlo. Debemos tener una concentración alta, que los cinco que están en la pista lo den todo para tener continuidad», argumentó el preparador griego.

Asimismo, Katsikaris ahondó en que «hemos demostrado ser un equipo sólido, con virtudes, un equipo que cuando están todos al 100% de esfuerzo y energía puede competir contra cualquiera. Debe ser nuestra bandera como equipo. Sabemos todos lo que debemos hacer, y no hay excusa para no hacerlo porque tenemos esa capacidad».

«Como cualquier equipo, tenemos nuestras carencias, pero también virtudes: una plantilla profunda con 12 jugadores que pueden jugar y producir. No queremos dar un paso atrás, hay que seguir en esa línea. La idea es tener una sana competencia para mejorar, y que demos cada partido más y más», comentó.