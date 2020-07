El Herbalife Gran Canaria se queda con Jacob Wiley

¿Fichaje o caja?

Igualando la oferta del Club Joventut Badalona, Club Baloncesto Gran Canaria mantiene los derechos sobre Jacob Wiley en la ACB, o lo que es lo mismo, solo podrá jugar en el cuadro claretiano en la competición española. Eso no quiere decir que no pueda hacerlo en otra liga, con lo que a día de hoy no se puede dar como fichado en la isla a un pívot norteamericano que, según los rumores, tiene ofertas sobre la mesa de, al menos, un par de equipos de Euroliga. Un detalle que podría llevar al Herbalife Gran Canaria a hacer caja por el norteamericano si finalmente no decide quedarse con él. De momento, en la nota oficial del club solo se hace mención a hecho que «está en condiciones de formalizar su fichaje».