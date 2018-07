El Herbalife Gran Canaria pretende a Kim Tillie

El Herbalife Gran Canaria acelera en la confección del plantel para el proyecto deportivo para la próxima temporada 2018-2019 en la Liga Endesa y en la Euroliga. Tras cerrar las renovaciones de piezas capitales en las últimas campañas, como Eulis Báez, Albert Oliver, Xavi Rabaseda y Oriola Paulí, y atar al director de juego norteamericano con pasaporte senegalés Clevin Hannah, procedente del UCAM Murcia, club en el que ofreció su mejor versión para promediar 12.8 puntos, 2.5 rebotes, 4.2 asistencias y 13.8 de valoración en la competición doméstica y 12.2 puntos, 1.7 rebotes y 4.4 asistencias en la Liga de Campeones FIBA, la entidad claretiana se fija en el ala-pívot francés Kim Tillie para potenciar su juego interior de cara a un ejercicio que se presenta ilusionante y exigente con el estreno en la máxima competición continental a nivel de clubes.

Tillie, de 30 años y 2.10 metros de altura, se encuentra sin equipo tras finalizar su vinculación con el Olympiacos griego, un club que tenía la opción de ampliar el contrato un ejercicio más, pero no la ejecutó al no entrar en los planes del nuevo entrenador David Blatt. No fue un curso fácil para el internacional galo, que solo pudo disputar 15 compromisos con la escuadra ateniense por lesionarse en el calentamiento del primer encuentro de la Euroliga ante el Baskonia. Lo que parecía unas molestias se convirtió en un desprendimiento de tendón en el músculo aductor de la pierna, estando cerca de seis meses de baja, y, cuando pudo tomar el pulso a la competición, pasó por el quirófano para someterse a una artroscopia en su rodilla izquierda.

Según recogió ayer la web serbia especializada BasketballSphere, Tillie, quien firmó 3.8 puntos (con un 57% de acierto desde la línea de 6,75), 2.4 rebotes y 3.1 de valoración en los diez partidos que disputó en la Euroliga y 5.4 puntos, 5.8 rebotes y 9.8 de valoración en los cinco que jugó en la competición doméstica, podría retorna a la Liga Endesa de la mano de un Herbalife Gran Canaria que puja fuerte por recuperar la mejor versión de un ala-pívot que dejó buena imagen en el UCAM Murcia y en el Baskonia.

Experiencia en ACB.

Tillie, formado en las categorías inferiores del París Racing Basket de su país y que pasó por la NCAA estadounidense tras progresar en la Universidad de Utah, aterrizó en la máxima competición nacional con el cuadro pimentonero en la temporada 2012-2013, tras cuajar dos buenos cursos en su primera etapa profesional con el Asvel Villeurbanne galo. En Murcia comenzó a destacar por su intensidad defensiva y acierto exterior, promediando 10.1 puntos, 4.3 rebotes y 9.2 de valoración en su primera temporada y 12.4 puntos, 5.2 rebotes y 11.8 de valoración en la segunda, lo que propició que el Baskonia apostara por él para sumarlo a su proyecto de Euroliga.

En Vitoria conectó con la afición desde el primer momento y tuvo actuaciones destacadas que lo catapultaron para defender a su país. Tillie aportó 6.8 puntos, 4.2 rebotes y 7.2 de valoración en la ACB y 5.5 puntos, 4.6 rebotes y 6.8 de valoración en el torneo continental en su primera aventura como baskonista; 7.1 puntos, 4.8 rebotes y 8.4 de valoración en el torneo doméstico y 6.2 puntos, 3.8 rebotes y 6.3 de valoración en la Euroliga en la siguiente; y 6.4 puntos, 3.6 rebotes y 7.1 de valoración en la Liga Endesa y 6.9 puntos, 3.8 rebotes y 8.2 de valoración en la competición europea en su último ejercicio, justo antes de ser fichado por el Olympiacos griego por dos campañas, si bien solo ha podido cumplir una.

Hace unas fechas el Valencia se interesó por el jugador de Cagnes-sur-Mer, pero, según el periódico Superdeporte, el combinado taronja descartó el fichaje debido a sus últimas lesiones.