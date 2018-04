El Granca se queda a medio camino

Ni rastro del Herbalife Gran Canaria de las últimas fechas. Los claretianos sucumbieron ante un Barcelona Lassa muy superior, comandados por un Koponen espectacular, que las enchufó desde todos lados. No empezó mal el cuadro de Casimiro, pero desde que los culés aceleraron un poco, se acabó el encuentro.

Se marchaba al descanso por encima el Heralife. La ventaja era mínima, pero las sensaciones eran positivas. Seeley, Radicevic y Rabaseda lideraban la estadística anotadora, con siete puntos. Tras la reanudación, la defensa amarilla comenzaba a dejar agujeros. Grietas que aprovechaba un gran Petteri Koponen para destrozar la red insular a base de triples. Los culés metían la máxima distancia hasta entonces (48-57) y Casimiro solicitaba un tiempo muerto casi obligado por la inercia en la que estaban entrando sus pupilos.

Aguilar, con un triple contra tablero, levantaba al público de sus asientos. Luego fue Paulí, con una jugada individual en la que mostraba todo su descaro, y recortaba distancias. El canterano blaugrana marraba la primera, pero la segunda no la iba a perdonar. Y mucho menos la tercera. El alero sacaba su rifle y anotaba un señor triple.

Pero cuando enfrente tienes un equipo con jugadores como Ribas, Heurtel, Hanga o Navarro, hay que estar muy acertados para poder batirlo. Y ayer el Barça estaba de dulce, tanto en defensa como en ataque. Al contrario que el Gran Canaria, intermitente a medida que iban transcurriendo los minutos. A falta de cinco, los blaugranas se escapaban de 16. Una distancia ya insalvable pese al esfuerzo final de los grancanarios. Y es que cada vez que los de Pesic metían una marcha más, el Herbalife sentía como se ahogaba en la orilla.

Koponen sacó el rodillo en el Arena y el Granca cayó con dignidad, pero fue muy inferior al cuadro catalán. Tan solo un incisivo Radicevic fue capaz de plantar cara al Barcelona. O al menos, de intentarlo.

La afición isleña apretó y arropó a los suyos. Los amarillos buscaron imponer su juego y, por momentos, lo hicieron. Pero no fue suficiente. Para vencer a este Barça hay que rozar la perfección porque cualquiera de los cinco hombres de cancha de Pesic podían anotar con facilidad. Y eso fue lo que acabó despedazando al Gran Canaria. Los errores en defensa, donde las pérdidas de saque evidenciaron sonrojos, facilitaron la tarea a los artilleros culés. No pudo ser, pero este miércoles el Herbalife tiene una nueva oportunidad en Bilbao, donde buscará dejar atrás esta merecida derrota. La Liga sigue y esto no para.