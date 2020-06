El Granca presenta su candidatura (88-104)

0-10 de inicio.

Los isleños, además, sumaban también de lejos (16-33, con triple lejano de Cook), y con minutos de descanso merecidos para Ioannis, Costello (6 puntos ya) siguió hurgando en la herida interior del rival. Todo iba bien hasta que Costello pedía el cambio tras pisar mal y torcerse un tobillo. Un único contratiempo que, sin embargo, no mermaba el rendimiento del equipo, ahora con Bourousis de nuevo en cancha (19-41, a 4.55 para el descanso). Con todo en contra, el Andorra aceleró el ritmo y afinó la muñeca en busca de recortar camino. En su nueva propuesta, Todorovic (triple) y Hannah (2+1) lo bordaban (25-41), mientras el Granca seguía a lo suyo, con balones interiores que se transformaban en puntos (30-45).

Con Costello, recuperado de su contratiempo, en el quinteto inicial de nuevo arrancó la segunda mitad. Como se esperaba, el Andorra imprimió más velocidad a sus acciones. Clevin Hannah recortó más la distancia con los primeros puntos del cuarto (39-52), pero el Herbalife no se dejó sorprender (41-54, tras otra canasta del propio Matt Costello).

Hannah decidió tirar definitivamente de su equipo. Sus 6 puntos seguidos eran toda una declaración de intenciones en un duelo, sin embargo, muy controlado por el grupo amarillo (43-57).

Senglin cogió el relevo de Hannah en la notación andorrana. Seis puntos seguidos le dieron vida a los de Navarro, que se ponían a diez (56-66) y se metían en el partido. Los balones interiores a Bourousis ahora ya no llegaban tan claros, y el paso al frente decidido del Andorra le valió para acercarse peligrosamente (58-67, a 2.56 para sellar el tercer parcial).

La velocidad y ganas de Paulí –en labores de base– refrescaron al grupo isleño (58-70, tras un 2+1 del alero catalán). Y el undécimo punto de Harper cortaba el tirón de casta del Andorra (58-72). A falta de un solo parcial, el Herbalife tenía todo controlado y media victoria en su bolsillo (64-75).

Para no pasar apuros, los amarillos no dejaron de sufrir en defensa. En sus posiciones, además, no tenía prisa, todo lo contrario que un Andorra que daba primero y volvía a recortar la diferencia (66-75).

El ritmo alocado propuesto por los de Ibon Navarro le seguía valiendo a un MoraBanc volcado, en cuerpo y alma, en la remontada (72-79, a 7.11 para el final). Partido nuevo. El Granca se atascó entonces en ataque. Y Todorovic y Walker, con sendos triples, confirmaron la igualdad para la recta final del duelo (78-82, a 5.57 para el final).