El Granca entra en la fase intermedia

«Es bueno empezar a correr, ir de lado a lado de la cancha, hacer un poco de sistema de juego, volver a reencontrar con los sistemas que habías hecho durante el año, refrescarlos, ponerlos en práctica y, en definitiva participar con el compañero en el juego». La reflexión es de Xavi Rabaseda, voz más que autorizada en un Herbalife Gran Canaria que desde ayer ya está metido de lleno en la fase intermedia.

En la segunda semana de entrenamientos después del parón, sin dejar de lado ni mucho menos el aspecto físico, el balón ya toma más protagonismo. El equipo se ejercita en dos grupos de seis jugadores, guardando siempre distancia de seguridad y tras pasar, previamente, a la llegada al pabellón, las estrictas medidas de seguridad.

Rutina sanitaria exigida y respetada a un lado, el Granca vuelve a practicar algo parecido al baloncesto. Fotis Katsikaris, entrenador jefe, y sus ayudantes han pudieron ayer dirigir por fin algunos ejercicios colectivos sin contacto, mientras que Juanjo Falcón, preparador físico, prosigue con la parte física, muy importante en estos días para prevenir lesiones y volver a recuperar, poco a poco, el ritmo de competición perdido durante el confinamiento.

El más que posible Playoff exprés se va acercando, y no queda otra que ir dando pasos hacia ese cinco contra cinco con contacto que, de momento, es imposible. Sin embargo, las sesiones van viento en popa. Así lo ratifica el propio Rabaseda. «De momento lo llevamos bien. Tanto jugadores como club estamos intentando llevarlo lo mejor posible y cumplir todos los protocolos. La primera semana ha sido muy suave, de vuelta a la rutina. Llevábamos mucho tiempo, aunque intentando hacer cosas en casa, sin tener todas las instalaciones y poder utilizar un poco todo y sentirte más jugador. Creo que todos nos hemos sentido bien», afirmaba el alero de los amarillos en declaraciones ofrecidas por el departamento de prensa del club claretiano.

«Tenemos que ir avanzando poco a poco. Si estamos cumpliendo con todas las normas y todo el mundo se encuentra bien debemos hacer algo más, teniendo en cuenta que cada uno tiene que ser responsable no solo aquí sino también fuera, teniendo en cuenta esa responsabilidad individual que nos une como equipo y de cara a toda la sociedad», añade el catalán.

Sobre recuperar la condición física perdida, Xavi Rabaseda tiene claro que «será difícil cogerla tan rápida como en una pretemporada, donde ya venimos un poco preparados», y añade que «al final hay que intentar llegar lo mejor posible metal y físicamente. Si se va a poder o no, pues no lo sé, ya que es la primera vez que nos encontramos en una situación así tanto la ACB como los jugadores. Venimos de estar casi dos meses parados y empezar a competir en un mes es complicado».

Todo ello sin olvidar que «hay que ir con cuidado, estamos a punto de terminar la temporada, hay muchos jugadores sin contrato para la siguiente y una lesión complicada sería muy perjudicial. En una pretemporada normal si te lesionas tienes todo el año para recuperarte, pero ahora no hay margen de error».

«En este sentido», prosigue, «cada uno tiene que ser también un poco responsable en ese aspecto e intentar tomar las medidas necesarias para no caer lesionado. A veces no depende de uno mismo y sí de cuidarte, hacer una buena recuperación, buenos pasos en esta readaptación, e intentar no forzar para competir al cien por cien si realmente no lo estás. Hay que intentar llegar al máximo a esos días pero también con cabeza y poquito a poco».