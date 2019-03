El Granca cae en su cancha maldita (99-85)

Los claretianos, en sus primeras cinco visitas a Andorra, no habían logrado ganar. Los andorranos, que apenas 48 horas antes habían jugado, saltaron al parqué a morder, dispuestos a olvidar las penas continentales. Vitali y Shurna conectaron los dos primeros lanzamientos desde más allá de 6,75 y Pedro Martínez tuvo que parar el partido (10-2, minuto 4) cuando no habían transcurrido ni cuatro minutos de choque.

MoraBanc Andorra llevó la voz cantante de inicio a fin en el primer acto del partido. El conjunto de Ibon Navarro anotó con muchísima comodidad y en defensa conseguían cortocircuitar el trabajo claretiano. Un triple de Kim Tillie (15-11, minuto 6) parecía acercar en el luminoso a los amarillos, pero fue un oasis en el desierto. Los del Principado siguieron sumando con facilidad y llegaron a disfrutar de una renta de hasta doce puntos que quedó en once tras un tiro libre de Clevin Hannah (29-18).

El descanso entre cuartos era lo que mejor le podía venir al Herbalife Gran Canaria visto lo visto en el primer acto. Sin embargo, no surtió el efecto esperado. Y eso que Jacob Wiley, el mejor jugador claretiano de la tarde, se empeñó en hacer reaccionar a los suyos. Cuatro puntos consecutivos (33-24, minuto 14) rebajaba la desventaja por debajo de la decena. Pero Ennis, que clavó un 5/5 en triples en la primera mitad, respondió a ese pequeño parcial con uno de sus lanzamientos desde más allá de 6,75.

El ‘Granca’ no conseguía anotar de ninguna manera y el MoraBanc Andorra corría y disfrutaba en el parqué. La parroquia local animaba a los suyos sin parar y el Herbalife Gran Canaria no hallaba respuestas. Una canasta de Diagne en la pintura (49-28, minuto 18) elevaba la renta de los anfitriones por encima de la veintena de puntos. El tiempo muerto previo al descanso no sirvió de mucho y los andorranos encararon el túnel de vestuarios con una clara ventaja en el marcador (55-35).