El Gran Canaria vuelve a la carga por el entrenador griego Fotis Katsikaris

La decisión de Pedro Martínez de no continuar en el banquillo del Herbalife Gran Canaria ha convulsionado a una entidad claretiana que no contemplaba otra opción que no fuera que el entrenador catalán capitaneara el próximo proyecto deportivo.

Martínez, quien regresó al equipo amarillo el pasado mes de marzo para tomar las riendas de un Granca que había prescindido de los técnicos Salva Maldonado y de Víctor García, dirigió cinco partidos de la Euroliga y 12 de Liga Endesa, una competición en la que consiguió revertir una situación complicada para obtener la permanencia tras sumar siete victorias en ese periodo de tiempo.

«El Gran Canaria siempre ha sido y siempre será un club especial. Siempre me he sentido a gusto, bien tratado y uno más, y desde ese punto de vista estos últimos meses también han sido así. Lo que pasa es que uno tiene que tomar decisiones, ver todas las circunstancias que rodean esas decisiones y esta vez toca decidir no continuar. Como he dicho, es una decisión dolorosa pero ahora mismo creo que es la correcta», aseguró Martínez en una entrevista a CANARIAS7 el pasado domingo.

La salida de Martínez reactiva el abanico de sustitutos y en esa lista ocupa un lugar preferencial el preparador griego Fotis Katsikaris, en la órbita claretiana desde 2014 para precisamente suplir al entrenador catalán cuando finalizó su anterior etapa en la isla, siendo finalmente Aíto García Reneses el escogido.

El exseleccionador heleno y actual asistente de Quin Snyder en la franquicia NBA Utah Jazz -firmó el pasado verano por tres años- dejó huella en la ACB en los banquillos del Valencia, Bilbao, Murcia e Iberostar Tenerife.