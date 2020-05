El Gran Canaria mantiene su plan inicial: test esta semana y cancha la que viene

Es el caso del Herbalife Gran Canaria, donde su plantilla y cuadro técnico siguen con el plan establecido de hacer los test esta semana (muy posiblemente entre hoy mismo y mañana) e incorporarse la semana que viene a las sesiones en las instalaciones de un Arena ya preparado para recibir al grupo con todas las garantías de seguridad.

Tras las pruebas para descartar positivos por coronavirus (que serán efectuadas, como en el caso de la UD Las Palmas, por el personal del Hospital Perpetuo Socorro), Juanjo Falcón, preparador físico del equipo, tomarás las riendas para evaluar el estado físico de cada uno tras más de 50 días de actividad limitada en sus respectivas casas.

En ese sentido, Falcón tiene previsto utilizar las canchas de fútbol anexas al Arena durante esas primeras sesiones físicas, para luego ya tomar contacto con el parqué, balón y aros en la cancha habitual de entrenamiento del equipo durante la temporada (Sala Club) del recinto de Siete Palmas.

En cualquier caso, desde la entidad claretiana, con un protocolo médico elaborado y estudiado desde hace semanas, se prefiere tener todas las cautelas posibles, y más, para no dar ningún paso en falso. Volverá a entrenar, de eso no hay duda, en su cancha, pero cuando todo lo tenga muy bien atado. Su plan, de momento, no cambia. Esta semana hará los test (tanto a la primera plantilla como a todo el cuadro técnico) y, a partir del próximo lunes, regresará un pabellón que reúne todas las garantías posibles, y más, para garantizar el día a día exigido por todas las autoridades.