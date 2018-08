«El Gran Canaria debe disfrutar de una competición muy bonita»

— Cumple su sexta temporada como entrenador asistente de Zeljko Obradovic en el Fenerbahce, un periodo de tiempo en el que han conquistado la liga turca en cuatro ocasiones y han disputado la Final Four de la Euroliga cuatro veces, obteniendo el entorchado continental en la temporada 2016-17. ¿Cómo es esta competición?

— Esta competición es muy dura, necesitas muchos jugadores, estar preparado para muchas batallas y para muchos viajes consecutivos y muy largos. Hay veces que donde no llegan las piernas por la acumulación de cansancio físico, tiene que llegar la mentalidad.

— El cambio de formato a 16 equipos en una liga de todos contra todos, a doble vuelta, ha multiplicado la exigencia en las últimas campañas...

— Es muy exigente y se necesitan plantillas largas porque durante la temporada hay lesiones, estados de forma mejores o peores. Si tienes una plantilla corta, se hace muy difícil. Por eso, y como ejemplo, nosotros vamos a tener 16 jugadores esta temporada. Es una competición que te exige mucho y, con el actual formato, una plantilla de diez o 12 jugadores, sufre mucho.

— El Herbalife Gran Canaria tomará parte en la máxima competición continental a nivel de clubes por primera vez en su historia...

— Es un motivo de orgullo que un equipo de la isla juegue la Euroliga, es un club con mucha tradición en el baloncesto nacional y les felicito por haberse clasificado para la Euroliga. Creo que lo que tienen que hacer es disfrutarla al máximo porque es una competición muy bonita.

— Desde la lejanía, ¿cómo ha visto su evolución hasta lograr títulos y la clasificación para la Euroliga?

— Generalmente, cuando haces bien las cosas terminas teniendo éxito. El Club Baloncesto Gran Canaria está haciendo muy bien las cosas desde hace mucho tiempo. Conserva a los entrenadores, no es un club que despida a los técnicos de cualquier manera. El director técnico, Berdi Pérez, es un auténtico crack, muy conocedor del mercado y del baloncesto nacional, pero también europeo. Por un lado, considero que el Gran Canaria tienen mucha constancia y, por otro, mucha consistencia. No se asustan por tres malos resultados ni lanzan las campanas al vuelo cuando obtienen tres buenos. Son muy consistentes e insisto que, cuando haces las cosas tan bien hechas, al final tienes éxitos, ganando títulos o, como en este caso, clasificándose por primera vez en la historia para la Euroliga.

— El debut del conjunto que entrenará Salva Maldonado será ante el Fenerbahce en el Ulker Sports Arena de Estambul el próximo 12 de octubre, donde ustedes levantaron su primera Euroliga en el ejercicio 2016-17. ¿Cómo es el ambiente?

— El público turco es muy fiel, pasional y siempre empuja mucho al equipo. También tengo que decir que nuestros aficionados son apasionados, pero a la vez muy educados. Viven el partido desde el primer minuto hasta el último. Cuando llegamos hace seis temporadas aquí, tenían alrededor de un 40% de victorias y ahora estamos por encima del 70%, con cuatro Final Four consecutivas y con un título ganado. Los aficionados se sienten muy identificados con el equipo ahora mismo.

— Después de ese éxito, Obradovic hizo referencia al crecimiento de este deporte en Turquía al ser la primera ocasión en la que un conjunto otomano se proclamaba campeón de la Euroliga...

— Sin duda. Ahora mismo hay pasión por el baloncesto, en general, y por el Fenerbahce en particular. En aquel momento no había ningún campeón de Europa de baloncesto turco, fue un hito ese título y es verdad que no solo nuestros aficionados nos ayudaron, sino que todo el país nos empujo a conseguir ese entorchado.

— Uno de los refuerzos del Herbalife Gran Canaria procede del baloncesto turco. El escolta norteamericano DJ Strawberry aterriza en la isla tras una campaña en el Pinar Karsiyaka, club con que le arrebató el título liguero al Fenerbahce en la 2014-2015, y dos en el Besiktas Sompo Japan. ¿Qué cree que puede aportar?

— Es un jugador muy dinámico, activo, físico y rápido. Considero que lo que va a aportar, principalmente, es energía al equipo.

— Obradovic ha competido en 17 ediciones de la Final Four del torneo continental, sumando nueve títulos con cinco equipos diferentes. ¿Cómo mantiene la ambición por seguir en lo más alto?

— Hace muchos años que no entrena por dinero, lo hace por pasión porque hace lo que le gusta, disfruta y siente el baloncesto. Como dices, ha disputado 17 Final Four y ha ganado nueve títulos de Europa, pero desde el primer día de la pretemporada hasta el último partido del Playoff final de la competición que sea, transmite que vive para el baloncesto, que disfruta lo que hace, y eso es lo que nos muestra y enseña a todos.

— Acumula 27 años en la élite como entrenador. Usted lo conoce desde que trabajaron juntos en un Joventut que tocó el cielo europeo en el curso 1993-1994. ¿Cómo analiza la evolución en el técnico balcánico?

— Ahora presenta la misma pasión y deseo que antes, pero, en esta etapa, tiene mucho mejor conocimiento del juego. Ahora tiene más experiencia y cuenta con la ventaja de que ya ha vivido muchas de las situaciones que se encuentra. Por ese motivo, la experiencia le ayuda a tener un mejor conocimiento del juego y a utilizarlo siempre para el bien de su equipo.

— Obradovic suspiró por Edy Tavares antes de que el canterano claretiano decidiera emprender la aventura a la NBA. Regresó a Europa para jugar en el Real Madrid el pasado ejercicio y les privó del título de la Euroliga. ¿Cree que puede ser un factor diferencial en los próximos cursos?

— Ya lo ha hecho. La última temporada ya ha dominado. A medida que ha ido pasando la temporada ha ido mejorando, entrando en el equipo y en el sistema del entrenador, y creo que ha terminado como un auténtico dominador en la Euroliga y en la ACB. Tavares tendrá el techo que quiera tener porque las condiciones son inmejorables.