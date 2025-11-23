Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Directo Dreamland Gran Canaria-Barça, en directo: duelo de necesitados por la Copa en el Arena
Escudo Dreamland Gran Canaria

Dreamland Gran Canaria

18:00h.

2

-

2

Barça

Escudo Barça
Brussino intenta progresar ante Abrines. ACB

Dreamland Gran Canaria-Barça: partido y resultado de la Liga ACB, en directo

El equipo claretiano, con un balance de 3-4, busca el triunfo ante un necesitado conjunto azulgrana

Minuto a minuto

Daniel Herrera Rodríguez

Daniel Herrera Rodríguez

Las Palmas de Gran Canaria

Domingo, 23 de noviembre 2025, 17:46

18:03

Esto está listo para arrancar. Este es el quinteto del equipo amarillo. Albicy - Wong - Brussino - Labeyrie - Tobey

17:53

Qué no sea un domingo cualquiera. Así rezaba la previa elaborada por Oliver Suárez Armas en CANARIAS7.

17:52

Los amarillos, que dieron descanso tanto a Brussino como a Albicy y a Tobey en Europa -además de que Wong no jugó el choque ante el Le Mans por un proceso febril-, llegan relativamente descansados para este encuentro ante todo un transatlántico. Eso sí, una nave culé que hace aguas en la ACB, ya que se encuentra aún fuera de los puestos de playoffs y Copa.

17:49

Saludos, muy buenas tardes y bienvenidos al directo de CANARIAS7 del Dreamland Gran Canaria-Barça, donde presenciaremos un duelo de necesitados por la Copa en el recinto de Siete Palmas.

Estadísticas

Gran Canaria

Gran Canaria

Barcelona

Barcelona

Tiros de 3

nan%

nan%

Tiros de 2

0.0%

100.0%

Tiros libres

100.0%

0.0%

Rebotes

nan%

nan%

Andrew AlbicyGran Canaria2
J. Bolomboy Barcelona2
Ziga SamarGran Canaria0
Guillermo HernangómezBarcelona0
Joel ParraBarcelona0
Ziga SamarGran Canaria0
Darío BrizuelaBarcelona0
Guillermo HernangómezBarcelona0
Joel ParraBarcelona0
Tornike ShengeliaBarcelona0
Tomas SatoranskyBarcelona1
Ziga SamarGran Canaria0
Darío BrizuelaBarcelona0
Guillermo HernangómezBarcelona0
Joel ParraBarcelona0
Ziga SamarGran Canaria0
Darío BrizuelaBarcelona0
Guillermo HernangómezBarcelona0
Joel ParraBarcelona0
Tornike ShengeliaBarcelona0
Ziga SamarGran Canaria0
Darío BrizuelaBarcelona0
Guillermo HernangómezBarcelona0
Joel ParraBarcelona0
Tornike ShengeliaBarcelona0

