El Dreamland Gran Canaria vuelve a las andadas en Fontajau (85-81)

El acierto exterior del Bàsquet Girona tumbó este domingo a un combinado de Jaka Lakovic que se mostró irregular en un pulso capital para escalar posiciones en la tabla

Óliver Suárez Armas Las Palmas de Gran Canaria Domingo, 26 de octubre 2025, 13:05 | Actualizado 13:48h.

Un paso atrás cuando más falta hacía un golpe de autoridad para creer y crecer. El Dreamland Gran Canaria, con un 47% de acierto en tiros de dos, un 31% en triples y superado en el rebote, claudicó este domingo ante un necesitado Bàsquet Girona más acertado en el tiro exterior y, sobre todo, que fue a por la victoria con más entusiasmo (85-81).

El equipo insular, que tuvo al alero argentino Nicolás Brussino (19 puntos) y al escolta norteamericano Isaiah Wong (16) como sus máximos anotadores, se queda en el vagón de la zona movediza de la clasificación merced a un balance de una victoria y tres derrotas. El MoraBanc Andorra será el próximo rival en el Gran Canaria Arena este sábado (19:00 horas).

Una puesta en escena desalentadora

El Dreamland Gran Canaria, que dispuso de Andrew Albicy, Isaiah Wong, Nicolás Brussino, Louis Labeyrie y Mike Tobey en el quinteto inicial en el Palau Girona-Fontajau, tardó en conectarse por una puesta en escena sin actividad en ambos lados de la pista (7-3).

Tras asaltar el Nou Congost la pasada jornada, el combinado claretiano estaba obligado a refrendar sus buenas sensaciones a nivel de juego y de resultados ante un Bàsquet Girona con urgencias. Sin embargo, el bloque de Moncho Fernández se mostraba superior y con más ambición en el descorche del duelo (14-5, min. 3).

Wong, con seis puntos, dio un paso adelante en un momento de dudas para oxigenar a la escuadra de Jaka Lakovic en el ecuador del primer cuarto (14-10).

El preparador esloveno movía las piezas para cambiar el ritmo y elevar la intensidad, pero el conjunto gerundense estaba sólido en la búsqueda de su primer triunfo liguero. Dos triples de Hughes otorgaron la máxima renta a los locales y obligaron a Lakovic a solicitar tiempo muerto (20-10).

La reprimenda del entrenador balcánico surtió efecto y sus pupilos convirtieron dos triples seguidos de Brussino y de Samar para apretar el electrónico en el recinto catalán, uniéndose Angola desde la línea de tiros libres para firmar un parcial de 0-8 (20-18).

Samar dirigía y anotaba para impulsar al Granca en el tramo final del periodo inicial (23-23).

Un parcial de 3-16 para voltear el marcador

El Dreamland Gran Canaria aceleró después de otro triple de Salvó para alargar un parcial que ya era de 3-16, consiguiendo la primera ventaja en el compromiso liguero (23-26).

Ampliar Louis Labeyrie.

Un 3+1 del alero internacional argentino Nicolás Brussino (12 puntos y cuatro rebotes) puso en órbita a un plantel insular al alza en un segundo cuarto más sólido en ambos lados de la pista (29-36).

El talento de Wong (11 puntos y tres asistencias) permitía conservar el dominio visitante (31-37).

Pero se pasó del 31-37 al 47-43 en los últimos cuatro minutos del segundo periodo. Los triples de Hughes, Livingston y Needham propiciaron la remontada del Bàsquet Girona, con un 57% de acierto en triples, frente a un Dreamland Gran Canaria que tomó malas decisiciones en ataque y en defensa para llegar por detrás al descanso (47-43).

El letargo se prolongó

Tras el paso por los vestuarios, el Dreamland Gran Canaria, con solo un 28% de acierto en triples y sufriendo para facturar en el juego interior, continuaba a remolque de un rival con más clarividencia (58-51, min. 25).

El escolta colombiano Braian Angola despertó al Granca en el tramo final del tercer cuarto (59-57), pero la poca aportación de Kuath y Vila lastraba de lo lindo para entrar con cinco puntos de desventaja en los últimos diez minutos del envite (64-59).

Ampliar Braian Angola.

Lakovic no daba con la tecla para enchufar a sus jugadores y no volver a caer en la competición doméstica, mientras que el Bàsquet Girona metía la directa para acariciar su primer triunfo en la presente temporada (70-63, min. 33).

Un triple del director de juego francés Andrew Albicy ajustó el marcador de Fontajau a falta de seis minutos para el final del partido y obligó a Moncho Fernández a solicitar tiempo muerto (70-69, min. 34).

El desenlace apuntaba a un final agónico. Con 74-73 en el electrónico, Pelos erró un triple y Vildoza no lo hizo. El acierto exterior del Bàsquet Girona marcaba la diferencia (77-73).

Tobey se hizo un lío en la pintura y Busquets y Livingston golpearon de nuevo desde el exterior para tumbar prácticamente al Dreamland Gran Canaria con menos de dos minutos por disputar (83-75).

Un triple del ala-pívot francés Pierre Pelos otorgó una última oportunidad al Dreamland Gran Canaria (83-81, a falta de nueve segundos para el final), pero Busquets no perdonó desde la línea de tiros libres para certificar la primera victoria de su equipo (85-81).

El Dreamland Gran Canaria se queda en el vagón de la zona de nadie en la Liga Endesa con un balance de una victoria y tres derrotas.

Ficha técnica:

85 - Bàsquet Girona (23+24+17+21): Livingston II (14), Needham (9), Busquets (13), Martínez (10), Fernández (6) -cinco inicial-; Hughes (13), Geben (3), Vildoza (7), Maric (6), Fjellerup (4) y Hollanders (-).

Entrenador: Moncho Fernández.

81 - Dreamland Gran Canaria (23+20+16+22): Albicy (6), Wong (16), Brussino (19), Labeyrie (-) y Tobey (2) -cinco inicial-; Pelos (11), Kuath (3), Samar (6), Salvó (11), Maniema (-), Vila (-) y Angola (7).

Entrenador: Jaka Lakovic.

Árbitros: Jiménez, Rodríguez y Sánchez. Eliminaron por faltas personales al local Needham (min. 37).

Incidencias: partido de la cuarta jornada de la fase regular de la Liga Endesa, disputado ante 4.672 aficionados en el Palau Girona-Fontajau.