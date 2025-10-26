El Dreamland Gran Canaria vuelve a las andadas en Fontajau (85-81)
Liga Endesa ·El acierto exterior del Bàsquet Girona tumbó este domingo a un combinado de Jaka Lakovic que se mostró irregular en un pulso capital para escalar posiciones en la tabla
Las Palmas de Gran Canaria
Domingo, 26 de octubre 2025, 13:05
Un paso atrás cuando más falta hacía un golpe de autoridad para creer y crecer. El Dreamland Gran Canaria, con un 47% de acierto en tiros de dos, un 31% en triples y superado en el rebote, claudicó este domingo ante un necesitado Bàsquet Girona más acertado en el tiro exterior y, sobre todo, que fue a por la victoria con más entusiasmo (85-81).
El equipo insular, que tuvo al alero argentino Nicolás Brussino (19 puntos) y al escolta norteamericano Isaiah Wong (16) como sus máximos anotadores, se queda en el vagón de la zona movediza de la clasificación merced a un balance de una victoria y tres derrotas. El MoraBanc Andorra será el próximo rival en el Gran Canaria Arena este sábado (19:00 horas).
Una puesta en escena desalentadora
El Dreamland Gran Canaria, que dispuso de Andrew Albicy, Isaiah Wong, Nicolás Brussino, Louis Labeyrie y Mike Tobey en el quinteto inicial en el Palau Girona-Fontajau, tardó en conectarse por una puesta en escena sin actividad en ambos lados de la pista (7-3).
Tras asaltar el Nou Congost la pasada jornada, el combinado claretiano estaba obligado a refrendar sus buenas sensaciones a nivel de juego y de resultados ante un Bàsquet Girona con urgencias. Sin embargo, el bloque de Moncho Fernández se mostraba superior y con más ambición en el descorche del duelo (14-5, min. 3).
Wong, con seis puntos, dio un paso adelante en un momento de dudas para oxigenar a la escuadra de Jaka Lakovic en el ecuador del primer cuarto (14-10).
El preparador esloveno movía las piezas para cambiar el ritmo y elevar la intensidad, pero el conjunto gerundense estaba sólido en la búsqueda de su primer triunfo liguero. Dos triples de Hughes otorgaron la máxima renta a los locales y obligaron a Lakovic a solicitar tiempo muerto (20-10).
La reprimenda del entrenador balcánico surtió efecto y sus pupilos convirtieron dos triples seguidos de Brussino y de Samar para apretar el electrónico en el recinto catalán, uniéndose Angola desde la línea de tiros libres para firmar un parcial de 0-8 (20-18).
Samar dirigía y anotaba para impulsar al Granca en el tramo final del periodo inicial (23-23).
Un parcial de 3-16 para voltear el marcador
El Dreamland Gran Canaria aceleró después de otro triple de Salvó para alargar un parcial que ya era de 3-16, consiguiendo la primera ventaja en el compromiso liguero (23-26).
Un 3+1 del alero internacional argentino Nicolás Brussino (12 puntos y cuatro rebotes) puso en órbita a un plantel insular al alza en un segundo cuarto más sólido en ambos lados de la pista (29-36).
El talento de Wong (11 puntos y tres asistencias) permitía conservar el dominio visitante (31-37).
Pero se pasó del 31-37 al 47-43 en los últimos cuatro minutos del segundo periodo. Los triples de Hughes, Livingston y Needham propiciaron la remontada del Bàsquet Girona, con un 57% de acierto en triples, frente a un Dreamland Gran Canaria que tomó malas decisiciones en ataque y en defensa para llegar por detrás al descanso (47-43).
El letargo se prolongó
Tras el paso por los vestuarios, el Dreamland Gran Canaria, con solo un 28% de acierto en triples y sufriendo para facturar en el juego interior, continuaba a remolque de un rival con más clarividencia (58-51, min. 25).
El escolta colombiano Braian Angola despertó al Granca en el tramo final del tercer cuarto (59-57), pero la poca aportación de Kuath y Vila lastraba de lo lindo para entrar con cinco puntos de desventaja en los últimos diez minutos del envite (64-59).
Lakovic no daba con la tecla para enchufar a sus jugadores y no volver a caer en la competición doméstica, mientras que el Bàsquet Girona metía la directa para acariciar su primer triunfo en la presente temporada (70-63, min. 33).
Un triple del director de juego francés Andrew Albicy ajustó el marcador de Fontajau a falta de seis minutos para el final del partido y obligó a Moncho Fernández a solicitar tiempo muerto (70-69, min. 34).
El desenlace apuntaba a un final agónico. Con 74-73 en el electrónico, Pelos erró un triple y Vildoza no lo hizo. El acierto exterior del Bàsquet Girona marcaba la diferencia (77-73).
Tobey se hizo un lío en la pintura y Busquets y Livingston golpearon de nuevo desde el exterior para tumbar prácticamente al Dreamland Gran Canaria con menos de dos minutos por disputar (83-75).
Un triple del ala-pívot francés Pierre Pelos otorgó una última oportunidad al Dreamland Gran Canaria (83-81, a falta de nueve segundos para el final), pero Busquets no perdonó desde la línea de tiros libres para certificar la primera victoria de su equipo (85-81).
El Dreamland Gran Canaria se queda en el vagón de la zona de nadie en la Liga Endesa con un balance de una victoria y tres derrotas.
Ficha técnica:
85 - Bàsquet Girona (23+24+17+21): Livingston II (14), Needham (9), Busquets (13), Martínez (10), Fernández (6) -cinco inicial-; Hughes (13), Geben (3), Vildoza (7), Maric (6), Fjellerup (4) y Hollanders (-).
Entrenador: Moncho Fernández.
81 - Dreamland Gran Canaria (23+20+16+22): Albicy (6), Wong (16), Brussino (19), Labeyrie (-) y Tobey (2) -cinco inicial-; Pelos (11), Kuath (3), Samar (6), Salvó (11), Maniema (-), Vila (-) y Angola (7).
Entrenador: Jaka Lakovic.
Árbitros: Jiménez, Rodríguez y Sánchez. Eliminaron por faltas personales al local Needham (min. 37).
Incidencias: partido de la cuarta jornada de la fase regular de la Liga Endesa, disputado ante 4.672 aficionados en el Palau Girona-Fontajau.