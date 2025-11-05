Un primer cuarto brillante del Dreamland Gran Canaria en el Arena (28-18)

La fiebre del miércoles noche llega a un Gran Canaria Arena que vuelve a vestirse de gala para el Basketball Champions League 2025-2026.

El Dreamland Gran Canaria recibe este miércoles (20.00 horas, en directo por DAZN) al KK Spartak Subotica, en una cita que puede afianzar el liderato del conjunto amarillo en el Grupo H de la competición. Los de Jaka Lakovic, invictos con tres victorias en tres encuentros, buscarán mantener su impecable trayectoria ante un rival herido, crecido y con sed de revancha tras la derrota sufrida en Serbia (83-93) ante el equipo isleño.