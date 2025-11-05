Un primer cuarto brillante del Dreamland Gran Canaria en el Arena (28-18)
Basketball Champions League ·El combinado claretiano, líder invicto del grupo H en el certamen continental, impone su ley ante el exigente KK Spartak Office Shoes serbio de principio a fin
Las Palmas de Gran Canaria
Miércoles, 5 de noviembre 2025, 20:23
La fiebre del miércoles noche llega a un Gran Canaria Arena que vuelve a vestirse de gala para el Basketball Champions League 2025-2026.
El Dreamland Gran Canaria recibe este miércoles (20.00 horas, en directo por DAZN) al KK Spartak Subotica, en una cita que puede afianzar el liderato del conjunto amarillo en el Grupo H de la competición. Los de Jaka Lakovic, invictos con tres victorias en tres encuentros, buscarán mantener su impecable trayectoria ante un rival herido, crecido y con sed de revancha tras la derrota sufrida en Serbia (83-93) ante el equipo isleño.
20:20
Brillante primer cuarto del Dreamland Gran Canaria (28-18)
Nikolic -siete puntos- encontraba soluciones para ajustar el marcador, pero el bloque amarillo no daba tregua a su rival, castigando desde todos los frantes y con Jaka Lakovic moviendo las piezas para mantener el ritmo (25-16).
El Dreamland Gran Canaria mandaba en todos los aspectos del juego para entrar con una ventaja alentadora en el segundo periodo (28-18).
20:12
El Dreamland Gran Canaria acelera (20-14)
El Dreamland Gran Canaria, sólido y acertado en ambos lados de la pista en una puesta en escena brillante, está decidido a sellar la clasificación para la siguiente fase por la vía rápida (20-14), obligando al entrenador del KK Spartak Office Shoes, Vladimir Jovanovic, a solicitar tiempo muerto.
20:07
¡Qué inicio de Mike Tobey!
El Dreamland Gran Canaria, que contó con Andrew Albicy, Isaiah Wong, Nicolás Brussino, Louis Labeyrie y Mike Tobey en el quinteto titular y descartó para este encuentro al pívot sursudanés Kur Kuath, comenzó enchufado una cita mayúscula frente al KK Spartak Office Shoes serbio al alza en el Gran Canaria Arena (8-7, min. 2).
Los triples de Tobey -11 puntos- y el talento de Wong impulsaron al cuadro de Jaka Lakovic frente a una escuadra de Vladimir Jovanovic con argumentos para asaltar la guarida claretiana (17-12, min. 5).
19:57
El Dreamland Gran Canaria, con el quinteto habitual
19:53
El Benfica tumba al Le Mans (93-90)
En el otro encuentro de la cuarta jornada en el grupo H, el SL Benfica portugués se impuso este miércoles al Le Mans Sarthe Basket francés por un ajustado 93-90. Este resultado aclara sobremanera el panorama del equipo claretiano en la primera fase de la BCL.
19:50
Kur Kuath, el descarte de Jaka Lakovic
Al igual que en el encuentro disputado en Serbia, el pívot sursudanés Kur Kuath es el descarte para Jaka Lakovic en este compromiso continental.
Hay que tener en cuenta que la Basketball Champions League de la FIBA obliga a contar con cinco jugadores de formación (Ziga Samar, Lucas Maniema, Miquel Salvó y Eric Vila ya forman parte del plantel profesional), por lo que el exterior finés del filial Eetu Heinonen entra en el roster para cumplir con la normativa.
19:40
Lakovic: «Es un club en crecimiento»
El máximo responsable técnico del Dreamland Gran Canaria, Jaka Lakovic, apuntó en la previa que «puede ser que a nivel europeo no sea tan conocido pero en la región es un equipo importante. Además, ahora cuentan con una mejor situación económica y un buen presupuesto. Es un club que está en crecimiento, tanto de juego e importancia. De hecho, están invictos en la Liga Adriática compitiendo ante rivales como el Estrella Roja, el Buducnost. Eso habla por si solo de que es un equipo sólido y bien entrenado«.»
19:38
¡Partidazo en el Gran Canaria Arena!
19:36
El Dreamland Gran Canaria, líder invicto en el grupo H
El equipo claretiano es líder invicto en este certamen continental tras imponerse al SL Benfica portugués (61-98), al Le Mans Sarthe Basket francés (73-68) y al citado cuadro balcánico que entrena Vladimir Jovanovic (83-93).
19:31
19:28
Una nueva noche europea en el Gran Canaria Arena
Buenas noches y bienvenid@s al directo que comienza ya CANARIAS7 con motivo del encuentro entre el Dreamland Gran Canaria y el KK Spartak Office Shoes serbio, correspondiente a la cuarta jornada de la fase regular en el grupo H de la Basketball Champions League (BCL) y que tendrá lugar a partir de las 20:00 horas en el Gran Canaria Arena.
