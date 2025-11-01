Dreamland Gran Canaria - MoraBanc Andorra: partido, parciales y resultado, en directo
BALONCESTO EN DIRECTO ·Partido entre el Dreamland Gran Canaria y el MoraBanc en la Liga Endesa | Sigue el minuto a minuto, todos las canastas y el resultado en directo
Las Palmas de Gran Canaria
Sábado, 1 de noviembre 2025, 19:25
19:22
Final del primer cuarto: El Granca pone tierra de por medio en los primeros compases (30-22)
Tras un arranque timorato por parte de los dos equipos, el argentino Nico Brussino tomó las riendas de inicio por parte de los claretiano, tomando la réplica un examarillo Stan Okoye con dos triples (7-7).
No obstante, los isleños dieron una vuelta de tuerca desde el perímetro, entrando en liza Tobey y Labeyrie para estirar las distancias (20-9) en el ecuador del primer cuarto.
El equipo pirenaico intentó reducir la derrama con canastas de Pons y la versatilidad de Udeze en la pintura, pero no era suficiente. El Dreamland fue echando mano de sus banquillo para mantener la intensidad y cerrar el primer cuarto con una renta de 8 puntos.
19:09
TREEEEEEEEMENDO LABEYRIE. 8 puntos del francés casi consecutivos, rematado con un mate a una mano y tiro libre de regalo. 19-9 en el ecuador del primer cuarto.
19:04
Arranque timorato de los dos equipos. Muchos fallos en ataque, tomando la iniciativa el Dreamland con los dos tiros libres de Tobey, descontando uno Kyle Kuric para el Andorra (2-1).
19:00
Arranca el partido en el Gran Canaria Arena
¡¡Arranca el partido en el Arena!!! Todo listo para el espectáculo del parqué nacional con un duelo de necesitados: Gran Canaria-MoraBanc
18:59
En los prolegómenos del choque se ha dado un pequeño homenaje al alero argentino del Dreamland, Nico Brussino, tras convertirse en el tercer máximo triplista en la historia del club, tras superar al mítico John Morton en el podio claretiano.
18:57
Este es el quinteto titular del Dreamland Gran Canaria
Este es el quinteto titular del Dreamland Gran Canaria: Albicy - Wong - Brussino - Labeyrie - Tobey
18:50
Lakovic: «Aún nos queda mucha mejora por delante, pero necesitamos ganar al Andorra».
Así analizó el técnico balcánico el choque ante el conjunto del Principado.
18:48
Esta es la previa del encuentro frente al MoraBan c, elaborada por Daniel Herrera para CANARIAS7.
18:29
En esta ocasión, el Gran Canaria recibe a un rival con cuatro viejos conocidos: Kyle Kuric, Stan Okoye, Artem Pustovyi y Ferrán Bassas.
18:19
El balance de triunfos entre ambos es bastante equilibrado en la ACB: 12 triunfos de los amarillos por 11 de los del Principado. Es cierto que en el último lustro se contabilizan cuatro victorias del Dreamland y solo una del Andorra, pero la del MoraBanc fue precisamente en la pasada campaña (94-106).
18:18
El equipo de Jaka Lakovic, con un balance de una victoria y tres derrotas, necesita como el comer el triunfo ante el conjunto pirenaico, que también calca balance en la Liga Endesa.
18:00
Buenas tardes y bienvenidos a este minuto a minuto de CANARIAS7 en el que vamos a narrarles los detalles, las canastas y los parciales del decisivo encuentro entre el Dreamland Gran Canaria y el MoraBanc Andorra que arranca hoy a las 19.00 horas en el Gran Canaria Arena.
