Dreamland Gran Canaria - MoraBanc Andorra: partido, parciales y resultado, en directo

Final del primer cuarto: El Granca pone tierra de por medio en los primeros compases (30-22)

Tras un arranque timorato por parte de los dos equipos, el argentino Nico Brussino tomó las riendas de inicio por parte de los claretiano, tomando la réplica un examarillo Stan Okoye con dos triples (7-7).

No obstante, los isleños dieron una vuelta de tuerca desde el perímetro, entrando en liza Tobey y Labeyrie para estirar las distancias (20-9) en el ecuador del primer cuarto.

El equipo pirenaico intentó reducir la derrama con canastas de Pons y la versatilidad de Udeze en la pintura, pero no era suficiente. El Dreamland fue echando mano de sus banquillo para mantener la intensidad y cerrar el primer cuarto con una renta de 8 puntos.