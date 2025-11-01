El Dreamland Gran Canaria entierra los fantasmas en el Arena (102-85)

Los amarillos olvidan por un momento el arranque de 'pesadilla' firmado en ACB y suman la segunda victoria en la Liga Endesa ante un timorato MoraBanc Andorra

El Granca revivió en un Día de Todos los Santos propició para remontar

Tras un arranque liguero de 'pesadilla' -un triunfo en cuatro encuentros-, el Dreamland GranCanaria volvió a echar mano de su santuario de Siete Palmas para enterrar los fantasmas -haciendo honor a las fechas actuales- y remontar el vuelo en una Liga Endesa cuya clasificación tanto para la Copa del Rey como para los correspondientes playoffs se ha n encarecido de manera considerable y en tiempo récord. En este caso logró un balsámico triunfo (102-85) ante otro equipo necesitado como es el Andorra, que llegaba a la isla con idéntico balance (1-3), aunque con el recuerdo dulce de la victoria que había cosechado el pasado año en el Arena (94-106).

Tras un arranque timorato por parte de los dos equipos, el argentino Nico Brussino tomó las riendas de inicio por parte de los claretiano, tomando la réplica un examarillo Stan Okoye con dos triples (7-7).

Sin embargo, el francés Louis Labeyrie tomó el testigo del sudamericano destapando lo mejor de su repertorio tanto desde el perímetro como en el interior, firmando 8 puntos casi consecutivos, con un mate a una mano como cortesía personal (20-9 en el ecuador del primer cuarto).

El equipo pirenaico intentó reducir la derrama con canastas de Pons y la versatilidad de Udeze en la pintura, pero no era suficiente. El Dreamland fue echando mano de sus banquillo para mantener la intensidad y cerrar el primer cuarto con una renta de 8 puntos (30-22).

Ya en el segundo asalto, el MoraBanc se desprendió por unos instantes de la presión inicial y fue a la carga con el propio Udeze, su mejor jugador esta temporada a nivel estadístico (32-27).

De nuevo surtieron los fantasmas tanto en el porcentaje del tiro libre como en el triple, lo que permitió revivir al Andorra en un segundo cuarto que apuntaba a una productividad algo más pobre entre trincheras. Tobey -máximo anotador de la primera parte con 12 puntos- asumió los galones y el plantel isleño tomó oxígeno por momentos (38-29).

El Granca seguía dominando, pero no conseguía romper el encuentro tal y como esperaba el libreto de Lakovic. A los gazapos en la circulación del MoraBanc surtían los errores del Dreamland que daban vidilla a su rival. Le estaba faltando algo de colmillo a los amarillos para imponer jerarquía en un choque que se antojaba más que propicio.

Tras bajar el suministro de pólvora en ambos aros, el Dreamland intentó poner tierra de por medio, pero Kuric y McKoy diluyeron el cortocircuito visitante con sendos triples (42-35).

Resultó ser un espejismo, ya que el Gran Canaria volvió a la carga, echando mano de un Braian Angola que acabó desmelenándose desde la línea exterior, mientras Samar y Brussino aprovechaban la coyuntura para ampliar la cicatriz (55-42 al descanso).

Con el mismo guion en la segunda parte

En la reanudación no hubo cambios en el guion. El Dreamland siguió marcando la pauta pese a los intentos de Pustovyi y Udeze de imprimir músculo en la zona. La distancia llegó a un máximo de 16 puntos (61-45), aunque los andorranos lograron revivir con un triple de Kuric (63-56), forzando el tiempo muerto de Lakovic.

La pausa táctica surtió efecto y los amarillos volvieron a superar la decena de distancia (72-58), tomando así algo de aire con los mates de Tobey y las penetraciones de Samar. Pero en un más que camaleónico tercer cuarto, el Granca aprovechó la circunstancia para calibrar la ansiedad andorrana y plantarse en el periodo final con un elocuente 79-60.

La herida se elevó hasta los 25 puntos a falta de 6.39 para la conclusión (93-68). Joan Plaza no daba con la ecuación y tiraba mano del acierto individual de Kuric para edulcorar el panorama.

La cuchara estaba ya entregada. Angola aprovechó el panorama para ver sangre en cada jugada, prometiendo una paliza redentora para los amarillos y más que dolorosa para los andorranos.

Ya en los minutos de la basura, con 100-74 en el marcador, el MoraBanc intentó maquillar las estadísticas, pero poco se podía hacer salvo capitular ante el gran triunfo de los amarillos (102-85).