Lakovic: «Aún nos queda mucha mejora por delante pero necesitamos ganar al Andorra»

El entrenador del Dreamland Gran Canaria arenga a su plantilla en un duelo de necesitados este sábado en el Gran Canaria Arena (19.00 horas) | Los examarillos Artem Pustovyi, Kyle Kuric, Ferran Bassas y Stan Okoye vuelven a la isla

Daniel Herrera Rodríguez Las Palmas de Gran Canaria Viernes, 31 de octubre 2025, 10:06 | Actualizado 10:48h.

El técnico del Dreamland Gran Canaria, Jaka Lakovic, se mostró realista en la previa del duelo frente al Morabanc Andorra, un duelo de urgencia entre dos equipos con idéntico balance (1-3) y que para el preparador esloveno, «hemos insistido en los aspectos que no pusimos en práctica en el último encuentro. Aún nos queda mucha mejora por delante pero lo hemos preparado para sumar la victoria que tanto necesitamos».

Un rival que ganó el año pasado en la isla (94-106), aunque no están dos de los artífices de aquella victoria, pero sí viejos conocidos como Artem Pustovyi, Kyle Kuric, Ferran Bassas y Stan Okoye. Un duelo en el que el factor sorpresa se diluye y en el que el estratega balcánico apela a aspectos incluso más allá de lo táctico.

«No queremos perder la conexión con la parte alta de la tabla. Tenemos que hacer las cosas bien, no obsesionarnos solo en la victoria, sino en hacer las cosas bien. Estamos obsesionados en hacerlo mejor, cada uno en su rol correspondiente», recalcó Lakovic.

En su opinión, «creo que no hay que hablar ni siquiera de urgencia. Ni pensar ni permitir hablar que el Andorra pueda estar más necesitado que nosotros. Yo creo que no hay que incidir en eso. Se entiende que es un rival con ambición y cada jornada en esta liga se afronta con un sentido natural de urgencia».

El preparador amarillo reconoció que, al no jugarse competición europea entre semana, «nos hemos preparado al 100% para competir bien en este encuentro ante un contrincante que tiene varios puntos peligrosos, destacando su efectividad en transición, la capacidad de algunos de sus tiradores como Kuric, Aaron Best, Shannon Evans o Ferrán Bassas, así como el potencial físico de Pustovyi o Pons. Nos espera un partido duro», añadió.

En cuanto a la adaptación de los jugadores fichados este verano, Lakovic explicó que «siguen dando un paso adelante» en su adaptación y acople al funcionamiento colectivo, si bien consideró que «en algunos casos cuesta más y, en mi opinión, queda todavía mucha mejora adelante. Y la cuestión es que necesitamos hacerlo lo más rápido posible».

A su juicio, «debemos ser humildes, defender más duro y correr más para sacar los partidos. La raíz de todo es la actitud, la intensidad y mentalidad. El baloncesto actual te pide más intensidad y esfuerzo. Luego hablamos de táctica y preparación, pero sin esfuerzo, no se puede. En eso hemos insistido y estamos trabajando», concluyó.