El Dreamland Gran Canaria asalta los puestos de Copa del Rey por primera vez esta temporada El combinado claretiano acumula dos victorias consecutivas ante el MoraBanc Andorra y el Breogán en la fase regular de la Liga Endesa y ya es séptimo en la carrera por estar en el Roig Arena de Valencia en febrero de 2026

Óliver Suárez Armas Las Palmas de Gran Canaria Domingo, 9 de noviembre 2025, 23:07 Comenta Compartir

La hora del despegue. Después de un inicio desalentador el pasado mes de octubre con un balance de una victoria (BAXI Manresa) y tres derrotas (Real Madrid, Unicaja y Bàsquet Girona) en la fase regular de la presente edición 2025-2026 de la Liga Endesa, el Dreamland Gran Canaria ajusta las piezas con el paso de las jornadas y acumula ya dos triunfos capitales consecutivos frente al MoraBanc Andorra (102-85) y al Río Breogán (81-92) este mes de noviembre para escalar posiciones en la clasificación -pasando de la decimocuarta plaza en la cuarta fecha liguera a la séptima el pasado fin de semana-, consiguiendo acelerar en la carrera por estar en la próxima edición de la Copa del Rey, que tendrá lugar del 18 al 21 de febrero de 2026 en el recién estrenado e imperial Roig Arena de Valencia.

El combinado claretiano crece en sus señas de identidad merced al paso adelante de la columna vertebral de los últimos ejercicios, compuesta por el director de juego francés Andrew Albicy, el alero argentino Nicolás Brussino, el alero catalán Miquel Salvó, el ala-pívot francés Pierre Pelos y el pívot norteamericano Mike Tobey, y a la aportación ofensiva de tres de los nuevos, como el escolta estadounidense Isaiah Wong, el escolta colombiano Braian Angola y el ala-pívot francés Louis Labeyrie. Una aportación coral sólida en ambos lados de la pista que multiplica las opciones de la escuadra que entrena Jaka Lakovic de obtener el billete para el primer objetivo de esta campaña en la máxima competición nacional.

Con la clasificación para la siguiente fase de la Basketball Champions League (BCL) sellada con dos jornadas por disputar todavía y sin partido continental esta semana, el plantel insular se centrará principalmente en afrontar dos compromisos de los señalados en el calendario de la Liga ACB de manera consecutiva en el Gran Canaria Arena para cerrar este mes, recibiendo al reforzado Joventut Badalona de Ricky Rubio este sábado, a partir de las 19.00 horas, y, posteriormente en una semana en la que también se medirá al Le Mans Sarthe Basket francés en Europa, al Barça sin Joan Peñarroya en el banquillo ya el próximo domingo 23 a partir de las 18.00 horas. Dos citas para vivir con pasión junto a la marea amarilla antes del parón FIBA por los envites de clasificación para la Copa del Mundo 2027.