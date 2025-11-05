El Dreamland Gran Canaria acribilla al Spartak y continúa invicto en Europa (77-62)

El combinado de Jaka Lakovic impuso su ley ante un exigente conjunto serbio y certificó su clasificación para la siguiente ronda de la BCL con dos jornadas por disputar aún | Brussino fue el máximo anotador amarillo con 22 puntos

El Dreamland Gran Canaria prosigue su camino triunfal en su estreno en la Basketball Champions League (BCL) y este miércoles tumbó al KK Spartak Office Shoes serbio por un contundente 77-62. A pesar de mostrar su mejor versión en la primera parte y mostrarse más irregular en el tercer cuarto, el acierto exterior en el último acto resultó decisivo para obtener el cuarto triunfo en el grupo H y certificar la clasificación para la próxima fase con dos jornadas por disputar aún.

El Dreamland Gran Canaria, que contó con Andrew Albicy, Isaiah Wong, Nicolás Brussino, Louis Labeyrie y Mike Tobey en el quinteto titular y descartó para este encuentro de la Basketball Champions League al pívot sursudanés Kur Kuath, comenzó enchufado en una cita mayúscula para continuar invicto frente a un KK Spartak Office Shoes serbio al alza en el Gran Canaria Arena (8-7, min. 2).

Los triples de Tobey -11 puntos con tres triples- y el talento de Wong impulsaron al cuadro de Jaka Lakovic en el ecuador del descorche de esta cita continental frente a una escuadra de Vladimir Jovanovic con argumentos para asaltar la guarida claretiana (17-12).

El Dreamland Gran Canaria, sólido y acertado en ambos lados de la pista en una puesta en escena brillante, estaba decidido a sellar la clasificación para la siguiente fase por la vía rápida (20-14).

Nikolic -siete puntos- encontraba soluciones para ajustar el marcador, pero el bloque amarillo no daba tregua a su rival, castigando desde todos los frantes y con Jaka Lakovic moviendo las piezas para mantener el ritmo (25-16).

El Dreamland Gran Canaria mandaba en todos los aspectos del juego para entrar con una ventaja alentadora en el segundo periodo (28-18).

Máxima concentración

La escuadra insular no levantó el pie del acelerador para proseguir deleitando a sus aficionados en el recinto de Siete Palmas (33-24, min. 15).

La intensidad defensiva y la conexión entre Salvó y Brussino no permitía ningún atisbo de reacción del equipo balcánico (39-28).

Hasta que un triple de Rebic obligó a Lakovic a pedir tiempo muerto tras recibir un parcial de 0-5 (39-33).

La reprimenda surtió efecto y el Granca recuperó la tranquilidad al descanso (42-33).

De más a menos

Tras el paso por los vestuarios, el plantel claretiano tenía que culminar el trabajo realizado para avanzar de ronda con dos jornadas por jugar todavía. Wong y Brussino firmaban dos acciones defensivas para alargar la renta (48-37).

Tobey -17 puntos- continuaba imponente y Labeyrie se sumaba al rodillo local en el ecuador del tercer periodo (52-39).

Un parcial de 0-7 para el KK Spartak Office Shoes serbio obligó a Jaka Lakovic a solicitar tiempo muerto para evitar la relajación de sus jugadores (53-46), llegando a los últimos diez minutos con solo cinco puntos de ventaja (54-49).

Una reacción de altura

Wong emergió para capitanear un momento de dudas y de cara a un final que apuntaba a agónico a pesar de la gran primera parte claretiana (61-54).

Un rebote de Pelos que finalizó Brussino desde la línea de 6,75 acercó al Granca a su cuarto triunfo en la primera fase de la Basketball Champions League (66-56).

Otros tres triples de Albicy y Brussino encendieron a la marea amarilla y sellaron la victoria en otra gran noche en el torneo europeo (77-62).

Ficha técnica:

77. Dreamland Gran Canaria (28+14+12+23): Albicy (3), Angola (3), Brussino (22), Labeyrie (2) y Tobey (19) -quinteto titular-; Maniema (-), Samar (2), Wong (13), Salvó (2), Pelos (11), Heinonen (-) y Vila (-).

Entrenador: Jaka Lakovic.

62. KK Spartak (18+15+16+13): Drobnjak (2), Hanlan (8), Thompson (15), Nikolic (12) y Momirov (3) -quinteto titular-; Kennedy (8), Rebic (3), Medarevic (6), Ilic (2), Cerovina (3) y Bodrozic (-).

Entrenador: Vladimir Jovanovic.

Árbitros: Martins Kozlovskis (Letonia), Julio Anaya (Panamá) y Lorenzo Baldini (Italia). Sin eliminados.

Incidencias: encuentro correspondiente a la cuarta jornada del grupo H de la Basketball Champions League, disputado en el Gran Canaria Arena ante 4.066 espectadores.