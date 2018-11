DJ Strawberry: «El Efes no tendrá una batalla fácil»

Strawberry ha comparecido este miércoles en rueda de prensa antes del encuentro ante el conjunto turco en la sexta jornada de la Euroliga, y se ha mostrado optimista de cara al inminente futuro de su equipo.

«Llevamos un mes de competición y quizás los resultados no son los esperados, pero esto es muy largo. Nos ha tocado un calendario muy difícil, con buenos equipos un día sí y otro también, pero soy consciente de que tengo un buen grupo de compañeros y estoy convencido de que vamos a sacar esto adelante, antes o después», ha señalado.

En tal sentido, el veterano escolta neoyorquino ha resaltado que el Herbalife tiene buenos líderes y entrenadores.

«Sabemos que la temporada es muy larga y vamos a dar el 100 %. Lógicamente, cuando no nos acompañan los resultados tenemos que estar más unidos que nunca, pero no dudo del grupo que tenemos y estoy seguro de que iremos hacia adelante», ha afirmado.

DJ Strawberry ha recordado que el Gran Canaria ha sido capaz de competir ante cualquier adversario, incluido el potente CSKA Moscú, aunque tiene que mejorar algunos aspectos.

«Aún debemos cambiar detalles, como no permitir que los demás conjuntos sumen tantos puntos, porque ahora mismo no tenemos capacidad de reacción. Tenemos que mejorar en defensa y anotar los tiros que ahora no están entrando», ha revelado.

De igual forma, Strawberry ha asegurado que el Herbalife está rindiendo mejor en la isla que fuera.

«Los equipos solemos jugar mejor en casa y, además, nuestra afición nos da un plus para motivarnos todavía más. Lo que ocurre es que el calendario es muy complicado, ya que muchas veces jugamos dos partidos en 48 horas, con viajes largos de por medio y ante grandes equipos en Liga y en Euroliga», ha manifestado.

A nivel personal, DJ Strawberry ha comentado que todavía no ha alcanzado su mejor momento.

«Yo creo que he hecho buenos partidos y otros no tan buenos, pero aún me queda un gran margen de mejora. Sé lo que puedo dar y lo que debo aportar al equipo en defensa y en ataque, y seguiré trabajando día a día para mejorar y alcanzar mi nivel óptimo, porque sé que lo puedo alcanzar», ha dicho.

Por otra parte, el jugador estadounidense ha reconocido que su equipo sabía que este curso iba a resultar especialmente complicado.

«Estamos en la Liga Endesa, que es la mejor de Europa, y en la Euroliga, que se define por sí sola. El camino está siendo muy duro, por los viajes y la calidad de los equipos, lo que nos obliga a dar el 100 % físicamente y mentalmente dentro de la cancha», ha señalado.

Finalmente, Strawberry ha resaltado el «grandísimo equipo» que tiene el Anadolu Efes y ha afirmado que el Gran Canaria deberá ofrecer su mejor versión si quiere ganar el encuentro.

«Quizás en los últimos años no ha estado a su mejor nivel en Europa, pero esta temporada ellos tienen grandes bases y pívots, así como un gran entrenador. De todos modos, ellos saben que aquí en casa nosotros jugamos mejor que fuera, por lo que no será una batalla fácil», ha concluido.