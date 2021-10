El Barça no tiene piedad del Granca (74-92) Baño de realidad para despertar de un plumazo. El Herbalife Gran Canaria, que había sido capaz de imponerse en seis de sus últimos siete choques en la competición doméstica, no fue capaz de apenas inquietar a un Barça que fue una auténtica apisonadora.

El conjunto de Jasikevicius, con el reto de levantarse tras caer en el clásico ante el Real Madrid, exhibió su mejor versión desde los primeros compases del encuentro. La inteligencia de la leyenda Pau Gasol y la contundencia de Nikola Mirotic marcaron la diferencia (2-12).

La falta de agresividad del cuadro claretiano en ambos lados de la pista no permitía competir contra un Barca que funciona a la perfección. Slaughter, secado por el esfuerzo coral visitante, frenaba el rodillo, pero Mirotic -14 puntos-, con su cuarto triple consecutivo, pisaba el acelerador para conquistar el Arena (7-23).

Fisac movía el banquillo -debutó el canterano Steinbergs- en busca de soluciones para, al menos, exigir más a su rival. Kilpatrick - nueve puntos-asumió galones en su momento más dulce de amarillo (17-28), pero Hanga convirtió el séptimo triple azulgrana para sellar un gran primer cuarto (17-31).

El guion no solo no mejoraba para el Granca sino que, además, la segunda unidad del preparador lituano no escatimaba esfuerzos ni intensidad. Smits y Hanga colocaban la máxima renta (17-36).

Slaughter -siete puntos-irrumpía para oxigenar, pero el exfrancotirador amarillo Kuric asestaba otro golpe con el noveno triple culé (20-44), en un duelo sin historia desde el 2-0 inicial de Balcerowski.

La pléyade de talento del Barca -diez de 12 en triples y 16 asistencias- y la desidia del Herbalife Gran Canaria hasta un arreón final de Okoye dejaban una fractura desalentadora al descanso en el recinto de Siete Palmas, aunque podía haber sido peor (37-53).

Tras el paso por los vestuarios, Okoye prosiguió enrachadocon su tercer triple para ajustar el marcador y creer en entrar en el envite por fin. Balcerowski, desde la línea de tiros libres, acercó más a los claretianos en un arranque acertado (41-53). Fue un espejismo porque Gasol y Mirotic -21 puntos- devolvieron la tranquilidad al Barça, tras un parcial de 0-10 y que no se veía condicionado por sus 13 pérdidas (41-63).

Slaughter y Kilpatrick no se arrugaron (46-63), pero Mirotic castigaba desde el exterior ante la defensa del letón Steinbergs. La superioridad era incontestable por talento y, lo que es más sangrante, actitud y corazón para entrar con 18 puntos de desventaja en el último periodo (56-74).

La energía de Diop en ambas zonas propició competir con garantías y obligó a Jasikevicius a parar el partido (64-78). Mirotic, quien llevaba muchos minutos descansando, tuvo que volver para evitar sustos. El Granca se aplicaba en defensa en busca de im imposible (72-85). Sin embargo, Gasol y Kuric apretaron para romper la racha victoriosa local (74-92).

Ficha técnica:

74. Herbalife Gran Canaria (17+20+19+18): Costello (6), Balcerowski (3), Okoye (13), AJ Slaugther (11) y Dimsa (4) -quinteto inicial-; Steinbergs (2), Albicy (6), Kilpatrick (14), Beirán (-), Diop (9) y Stevic (6).

Entrenador: Porfirio Fisac.

92. FC Barcelona (31+22+21+18): Calathes (3), Gasol (6), Abrines (6), Higgins (11) y Mirotic (26) -quinteto titular-; Hanga (13), Smits (11), Oriola (2), Kuric (10), Westermann (1), Bolmaro (-) y Claver (3).

Entrenador: Sarunas Jasikevicicus.

Árbitros: Fernando Calatrava, Luis Miguel Castillo y Alfonso Olivares. Eliminaron por personales al jugador del Herbalife Stan Okoye.

Incidencias: Encuentro correspondiente a la trigésimo primera jornada de la Liga Endesa disputado en el Gran Canaria Arena.