El Granca se luce ante las adversidades (78-49)

El Club Baloncesto Gran Canaria, lastrado por las ausencias de Oliver Stevic y Nicolás Brussino por dar positivo por la covid-19 y de John Shurna por gastroenteritis, salió enchufado con el deseo de obtener el primer triunfo en el Gran Canaria Arena en la presente campaña en la EuroCup. Merced a una gran puesta en escena coral en ataque y en defensa y a la inspiración de Dylan Ennis -autor de diez puntos-, el plantel claretiano puso la directa y obligó a Laurent Legname a solicitar tiempo muerto (12-0, min. 3).

El JL Bourg -cuatro pérdidas- tardó casi cinco minutos en estrenar su casillero de puntos. Los amarillos se vaciaban en defensa -tres recuperaciones- y en el rebote -ocho-, consiguiendo imponer el ritmo adecuado -cinco asistencias- y correr para castigar al cuadro francés (21-1, min. 6).

El Granca era un ciclón para dominar en su fortín en la carrera por escalar posiciones en el torneo continental y no perdonar ante sus aficionados. Solidez en cada línea de pase, criterio en la dirección y circulación de balón y un Ennis colosal -15 puntos, cinco rebotes, una recuperación y 20 créditos de valoración- para arrollar a un rival que solo podía anotar desde la línea de tiros libres.

La escuadra de Fisac levantó el pie del acelerador, pero el JL Bourg proseguía incómodo y cerró el acto inaugural con una tarjeta desastrosa, firmando un -10 de valoración tras 0/8 en tiros de dos y 0/4 en triples- (21-3).

Mika y Harris despertaron al JL Bourg frente a una escuadra amarilla que comenzó el segundo periodo sin la propuesta coral del primero, obligando a Fisac a para el partido para conectar a sus jugadores, tras un parcial de 2-8 en apenas tres minutos (23-11).

El Granca notó el cambio de unidad, pero con la vuelta de Albicy, Kramer y Ennis, unido al paso adelante de Miquel Salvó e Ilimane Diop, devolvió la tranquilidad al recinto de Siete Palmas de un plumazo (32-13, min. 16).

El crecimiento de Ilimane Diop -siete puntos- en los planes de Fisac es meteórico y aumentaba la renta amarilla al descanso ante un JL Bourg que no podía inquietar apenas (36-17).

Tras el paso por los vestuarios, Albicy, Kramer y Slaughter no permitieron la reacción gala desde los primeros compases del tercer acto (42-19). El Granca no aflojaba el ritmo y asfixiaba al JL Bourg en cada ataque, con una exhibición defensiva en cada acción. Laurent Legname no encontraba soluciones y cada oportunidad de acercarse en el marcador era una misión imposible (46-21, min. 25).

El recital para mover a su equipo y defensivo de Kramer -cinco asistencias y dos recuperaciones- y Albicy -ocho asistencias y dos recuperaciones-, con una actitud y un esfuerzo colectivo encomiable, alargaba el paseo claretiano en el Gran Canaria Arena (50-23).

Slaughter, Pustovyi y Ennis se sumaban para hundir a un club visitante que veían noqueado cualquier atisbo de oxígeno (57-28).

El director de juego isleño Javi López convertía desde el exterior para descorchar el último cuarto, pero el JL Bourg perseguía el más difícil todavía o, al menos, maquillar una derrota dolorosa, firmando un parcial de 3-8 para que Fisac tuviera que solicitar tiempo muerto porque no quería despistes (60-36).

Turno para Gerardo Pérez

Fisac hizo debutar a otro canterano. Gerardo Pérez, de 19 años suplió a un pletórico Ennis -19 puntos, siete rebotes, dos asistencias, dos recuperaciones, un tapón y 24 de valoración- y en su primera acción conectó con Khalifa Diop en una jugada con denominación de origen del vivero de la Vega de San José. (65-38).

Kramer, Ilimane Diop, Javi López y el prometedor Pérez finalizaban otra gran actuación para dejar la diferencia final en 31 puntos para un Granca que asalta el liderato del grupo B (78-47).