Costello: «Si el equipo no gana, mis números no valen para nada»

Por fin, el Herbalife Gran Canaria pudo firmar, la pasada jornada, un partido muy completo. ¿La amplia victoria ante el RETAbet Bilbao Basket era necesaria para el crecimiento del equipo, para dejar ver que hay muy buenos mimbres en esta plantilla, no cree?

— Fue una victoria que nos hacía bastante falta después de las tres derrotas consecutivas que sufrimos ante Sevilla, Zaragoza y Baskonia. Quizás en Zaragoza jugamos un poquito mejor que en el resto, pero sin duda no al nivel que sé que el equipo puede hacerlo. Un partido así, sobre todo por la mentalidad del grupo, nos ha venido muy bien para cambiarla en los duelos que nos vienen ahora por delante.

— Aunque fueron muchos puntos los que el Granca anotó en esa gran victoria, el triunfo se firma desde una gran defensa, sin duda la mejor de todo el curso. ¿Está de acuerdo?

— Sí, sin duda debemos trabajar desde la defensa. En algunos partidos meteremos cien o sesenta puntos, eso no lo sabemos, pero sí que podemos saber que si dejamos al otro equipo por debajo sesenta punto tenemos muchas posibilidades de ganar el encuentro.

— También ha sido una gran alegría para la afición que, no hace mucho, sufría el palo de ver cómo el equipo no alcanzaba un puesto en la Copa del Rey de Málaga. Hay plantilla para luchar por el Playoff al título, eso queda claro tras el duelo de Bilbao...

— Tenemos, sin duda, una plantilla muy talentosa. Lo único es que, a veces, hemos fallado un poco en jugar como grupo, como equipo... Sin embargo, ya demostrados en ese ltimo encuentro los mimbres de lo que podemos dar.

— En muchas de las derrotas de esta temporada coincide un factor: la desconexión del equipo en determinados parciales que luego se hacen imposibles de remontar. ¿A qué cree que es debido esa incidencia?

— A muchos nos ha costado encontrar nuestro rol en el primer año aquí. Hay muchos jugadores que vienen de jugar en sus equipos de titular, con 20/30 minutos de media y adaptarse a menos es normal que cueste un poco. Por ejemplo pasa en mi caso, ya que tener de compañero a Bourousis en mi posición hace difícil ganarse minutos. Creo que ese ha sido el principal hándicap y por eso la irregularidad. Sin embargo, creo que poco a poco nos hemos ido adaptado a todo esto y lo llevamos en general mucho mejor.

— Estamos viendo una gran igualdad en la Liga Endesa, con pocos triunfos de diferencia sobre todo en la zona media de la clasificación. ¿Esperaba este gran nivel en su primer curso en la competición española?

— No, para nada me lo esperaba. Me ha sorprendido muchísimo la calidad de la liga y la prueba está, por ejemplo, en el partido de Sevilla, donde nos enfrentábamos al colista y todo apuntaba a que podría ser un partido fácil para nosotros, pero nos apretaron hasta el final y además nos ganaron.

— A pesar de esa exigencia, sus números en su debut en la competición española son magníficos. Promedia 22 minutos, 11 puntos, 7,5 rebotes y 14,6 en valoración final, entre otros conceptos. No está nada mal para un rookie en la ACB...

— Los números están bien, pero si el equipo no gana no sirven de nada. Yo puedo hacer los mejores números de mi carrera que si al final no ganamos nadie se va a acordar de eso. Lógicamente es mejor hacer buenos que malos números, pero lo que realmente importa es que el equipo gane los partidos.

— ¿En qué cree que debe mejorar?

— Mi porcentaje en el tiro de tres ahora mismo está sobre el 30% [32,1 exactamente] y por lo tanto esto hay que mejorarlo. Y luego, en defensa. En el último partido, ante el Bilbao, creo que tuve una buena actividad defensiva y esa es la línea a seguir. Sobre todo tengo que se fuerte en el poste bajo y en las situaciones de pick and roll.

— Le cuesta defender a pívots más grandes y físicos, supongo.

— Sí. Por eso tengo que moverme muy rápido para poder pararlos por muy altos y fuertes que sean. Así lo pude hacer ante el Bilbao.

— ¿Y, bajo su punto de vista, en qué cree que debe mejorar el equipo?

— Creo que sobre todo en la transición defensiva. Tenemos que reducir la cantidad de canastas que nos meten ahí y eso también está ligado al número de pérdidas. Si limitamos esas pérdidas, seguramente limitemos también los puntos que nos anotan en las contras.

— Toca visitar este fin de semana el feudo de un Fuenlabrada muy necesitado de victorias y que se presentará con entrenador nuevo.

— Es una situación que lo hace más peligroso al igual que después de la victoria tan holgada que hemos conseguidos, ya que no debemos confiarnos y salir con la misma mentalidad que ante el Bilbao, que se construya nuestro juego a partir de la defensa. Así seguro que llegarán los éxitos.

— Es una cancha difícil, donde la afición aprieta mucho.

— Sí, ya jugamos un partido en pretemporada allí y me encantó porque la cancha estaba llena y animaba muchísimo. Está claro que nos exigirán, pero personalmente son ese tipo de público, tan caliente, que me gusta jugar ante ellos.

— ¿Cómo vivió la trágica noticia del fallecimiento de Kobe Bryant?

— Me ha costado dos días digerirlo, darme cuenta de que era real porque al principio, como todo el mundo, creía que era una noticia falsa... Era un dolo, alguien que inspiró a toda una generación entera del baloncesto; un 50% de la gente le odiaba –por tenerlo en contra– y el otro 50% le quería, pero sin duda todos les respetaban como jugador e icono. Solo nos queda rezar por su mujer y tres hijas que sí están vivas, porque la verdad es que ha sido un palo tremendo para su familia.

— ¿Y cómo le va la vida por la isla? ¿Se ha adaptado bien? ¿Conoce ya algún rincón más allá de la capital?— Tanto a mi mujer como a mi nos encanta recorrer y descubrir la isla. Uno de nuestros sitios preferidos es Mogán, vamos muy a menudo. Luego, también hemos disfrutado de maravillosas vistas en la montaña, como el Roque Nublo. Nos encanta sentarnos a tomar un café y mirar el maravilloso paisaje que nos ofrece esta isla.