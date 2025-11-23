Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Wong lanza a canasta, durante el choque frente al Barça. ACB Photo

La contracrónica del Gran Canaria-Barça: sin acierto a aro, la épica se resiente y la Copa se complica

Baloncesto ·

De nuevo los discretos porcentajes de tiro, especialmente en el triple y en la línea de personales, lastran a un Granca que sigue atascado en liga

Daniel Herrera Rodríguez

Daniel Herrera Rodríguez

Las Palmas de Gran Canaria

Domingo, 23 de noviembre 2025, 22:45

Comenta

Superado el primer tramo de campaña antes de la ventana FIBA, el Gran Canaria destila luces y sombras entre Europa y la ACB. Cierto es que en la competición doméstica se ha topado con todos los rivales de pedigrí que se podían antojar en un arranque de temporada de alto voltaje -Real Madrid, Unicaja, Joventut y Barça-, contrastando con los guarismos de una Champions League en la que solo suma triunfos, incluso en la última cita ante el Le Mans donde se dejó en el roster a cuatro titulares sin alinear.

No obstante, no ha habido atisbo de sorpresa ni de solidez ante los grandes de la Liga Endesa. Con unos porcentajes ciertamente preocupantes (62% en el tiro libre, 40% en lanzamientos de 2 y un paupérrimo 23% en triples), invocar a la épica se antoja utópica para un Gran Canaria que necesita cuanto antes sumar para atisbar la Copa del Rey, ahora que se queda en tierra de nadie con un balance de 3-5.

Sin duda, el técnico balcánico Jaka Lakovic se preparó a conciencia el choque en su pizarra, buscando imponer velocidad y propiciar las transiciones ante un rival como el Barça que arrastran la etiqueta de buscar un ritmo de cocción lenta en los encuentros, al estilo de La Laguna o el Joventut. Xavi Pascual intentó castigar buscando el cinco contra cinco, sabedor de su ventaja en calidad y talento, pero el choque estuvo igualado -por lo bajo- hasta la conclusión del tercer cuarto (46-46), A partir de ahí, el Dreamland se diluyó, presa de su falta de confianza a aro, capitulando ante un rival que, simplemente, cometió menos errores.

Ahora llega el parón obligado y la puesta a punto se antoja una incógnita: Bilbao, Baskonia, Covirán y Tenerife aguardan a la vuelta de la esquina.

