Contra pasado, presente y futuro

Pesadilla por una pretemporada atípica entre compromisos internacionales y lesiones, contratiempos, estos últimos, que han acompañado durante todo el inicio del curso a la rotación claretiana hasta el punto de que este sábado (19.30 horas, Movistar Deportes, dial 53) el Granca, como ya pasó hace menos de 48 horas ante el Bayern Múnich, encare la cita ante el Movistar Estudiantes sin tres piezas de la primera plantilla, todos lesionados: Luke Fischer, Luke Nelson y, el que más duele, Clevin Hannah.

Una cita que el Herbalife, más concretamente su técnico, Salva Maldonado, encara ante su pasado, ya que visita el Arena el anterior equipo que dirigió, pero sobre todo ante su presente y futuro, por aquello de estar cuestionado, principalmente desde un sector cada vez más amplio de la grada, por los malos resultados.

La situación (los amarillos son antepenúltimos con un balance de siete derrotas y solo dos victorias) obliga a ganar a los isleños. Y lo obliga por razones de peso; primero, para salir de los puestos peligrosos y, segundo, para ganar algo de crédito en la luchar por una Copa lejos pero aún no imposible, y también para un futuro cada vez más negro de Maldonado en la isla.

Le toca al Granca el papel de favorito. Lo es por plantilla –aunque mermada actualmente– y sobre todo por presupuesto. Pero, visto lo visto, ya nada es tan claro en la guarida claretiana. Empezando por un parqué resbaladizo, ya enmendado, y goteras –se supone que también–, y terminando por una irregularidad inusual que aumentan las posibilidades de un Estudiantes con las mismas urgencias y con una plantilla con calidad y osadía de sobra para luchar por la victoria en el Arena.

A muchos de ellos los conoce Maldonado por su pasado en el club colegial, como son los casos de Brizuela, Caner-Medley (examarillo), Cook, Vicedo, Arteaga o Suton (baja por problemas en la espalda), pero no a otros, nuevos este curso por la capital de España, como Clevell, Jankovic o Gentile, el escolta italiano que en solo tres partidos ya se ha convertido en referencia estudiantil.

Le toca al Herbalife sacar su mejor versión aunque no se trate de un grande. Le toca dar un paso en defensa, esa que se echa de menos y que siempre le ha dado alegrías. Y le toca, básicamente, dar un paso y un golpe sobre la mesa de manera coral. A los de siempre casi no hay que recordárselo aunque no esté de más tampoco. A los nuevos, por si no se han enterado aún, habría que recordarles que el Gran Canaria es un fijo en la Copa del Rey y en el Playoff al título. Dos objetivos de obligado cumplimiento para cualquiera que defienda los colores claretianos. Ambos son aún posibles, pero las cosas deben cambiar mucho para hacerlos realidad. Este sábado debe ser un buen día para ganar crédito.