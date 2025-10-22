La conexión francesa toma ritmo en el Dreamland Gran Canaria

Daniel Herrera Rodríguez Las Palmas de Gran Canaria Miércoles, 22 de octubre 2025, 12:32 Comenta Compartir

El Gran Canaria vive en este arranque de temporada una estampa poco habitual en su historia. Acostumbrado a fichar norteamericanos que acaparan galones y protagonismo, así como emergentes jugadores nacionales y alguna que otra bicoca europea, este año con el fichaje de Louis Layberie, el equipo claretiano ha adquirido un genuino acento francés que ya se está plasmando en las estadísticas.

De hecho, el más veterano de ellos, el base internacional Andrew Albicy, lidera a los amarillos en valoración en este inicio de Liga Endesa -12 créditos-, seguido por el citado Labeyrie (11,7), mientras que Pierre Pelos -9 de valoración en ACB y 7 en la BCL-, que se ha ido consolidando entre la titularidad y el rol de sexto hombre -junto con el colombiano Braian Angola-, se ha convertido en una pieza fundamental en las rotaciones del técnico Jaka Lakovic.

Tomando peso en el banquillo

Ahora mismo, el clan francés es mayoritario en el equipo, igualando al grupo nacional -Carlos Alocén, Miquel Salvó y Eric Vila- e incluso el norteamericano es, a diferencia de tiempos pretéritos, el minoritario con la única presencia de Isaiah Wong y de Mike Tobey, este último internacional con Eslovenia, para más señas. Casualmente, frente al Manresa se midieron con otro compatriota que está siendo clave en la dirección de juego del equipo catalán: Hugo Benítez.

Lo más curioso es que, en el primer encuentro de la competición doméstica ante el Real Madrid en la capital (81-71), Pierre Pelos fue el líder en valoración de los amarillos (16) mientras Labeyrie le robaba el protagonismo en el apartado anotador (13), algo que repetiría Louis -16 puntos y 19 créditos- en el siguiente duelo en casa frente al Unicaja (72-81). En cualquier caso, Albicy es el único que no ha bajado de los 11 de valoración en los tres encuentros ligueros. En definitiva, un clan galo que ha comenzado a dar sus frutos tanto en ACB como en Europa.

Ampliar Imagen de los tres franceses del Granca junto con su compatriota del Manresa, Hugo Benítez ACB Y ahora, cita en Girona para seguir creciendo en la Liga Endesa Tras el encuentro frente al Spartak (83-93), el Dreamland vuelve a la competición doméstica midiéndose este domingo, a las 11:00 horas, al Bàsquet Girona, un rival propicio para seguir remontando el vuelo en la Liga Endesa. Con los tres triunfos acumulados en la Basketball Champions League, competición en la cual mantiene el liderato del Grupo H -balance de 3-0 hasta la fecha-, y con la victoria cosechada en Manresa (80-87), el conjunto de Jaka Lakovic exhala un cambio de rostro y una franca mejoría con respecto al arranque liguero.