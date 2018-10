Con la euforia al Olímpico de Atenas

Lo hace en otro escenario mítico, el OAKA griego, y solo 48 horas después de lograr su primer triunfo en el mejor torneo de Europa de baloncesto, en un partido guardado con letras de oro para la historia claretiana.

Le espera el Panathinaikos de Xavi Pascual, el técnico catalán que tras su brillante trayectoria al frente del Barcelona Lassa, con el que ganó una Euroliga en 2010, lidera desde hace tres años al grupo griego y que tras ganar en la primera jornada del torneo al Maccabi FOX Tel Aviv ante su afición (89-84) caía derrotado el martes en Alemania por la mínima con el Bayern Munich (80-79).

Posee Pascual un grupo compacto y de calidad. Lo encabeza el ídolo local Nick Calathes, el base internacional griego y exNBA que emerge entre nombres de la talla de Stephane Lasme, James Gist, Thanasis Antetokoumpo –todos ellos con pasado ACB–, Thomas Deshaun, Keith Langford, Nikos Papas, Ian Vougioukas o Matt Lojeski, y que junto a su fiel y ruidosa hinchada le otorgan un caché notable en el baloncesto europeo. Ante todo eso se enfrenta un Herbalife con el pecho hinchado tras estrenar victoria en el prestigioso torneo. Su partido fue notable, incluso para enmarcarlo defensivamente hablando. No escatimó en esfuerzo el grupo claretiano, justo lo que esta tarde le puede pasar factura ante otro grande de Europa.

Solo horas después del titánico rendimiento, la plantilla tomaba rumbo a Grecia con lo justo, doce jugadores, once y medio si se tiene en cuenta que Marcus Eriksson aún está en el proceso de ir ganando el nivel competitivo suficiente para entrar definitivamente en la rotación. Se vuelve a quedar en tierra Luke Nelson, que sigue recuperándose de su interminable esguince de tobillo.

El desgaste es tan obvio como normal. Ganar un partido en la Euroliga no es cualquier cosa a estas alturas, y aunque la sonrisa no hay quién se la quite ahora mismo de la cara al Granca y a su afición, esta tarde toca aparcar esa fiesta para volver a competir al máximo nivel, justo lo que exigirá un Panathinaikos prevenido ante el buen rendimiento de los amarillos hace solo unas horas.

El paso al frente de DJ Strawberry y Kim Tillie, dos piezas llamadas a liderar el cuadro claretiano por experiencia y calidad, son dos de las noticias más esperadas en el seno isleño. Tanto el escolta como el ala-pívot aún tienen que afinar más su puntería de cara al aro, pero la mejoría ha sido notable en los últimos días y el equipo lo ha notado.

Dentro de esa mejoría también se suma un Pasecniks cada vez más parecido al que deslumbró hace dos campañas y despertó interés de la NBA. Y aunque aún falte por acoplarse definitivamente Eriksson y que tanto Balvin como Fischer suban su nivel, los brillantes Hannah y Evans, y las siempre aportaciones al límite de Paulí, Rabaseda, Oliver y Báez ya están dando sus frutos con el paso de los días y entrenamientos.

Lejos aún, sin embargo, de presumir de su mejor estado de forma, lo que no se le puede negar al Gran Canaria son sus ganas de competir y codearse con la galaxia europea. Justo lo que hizo el martes ante el Barça. Justo lo que este jueves, como mínimo, debe volver a hacer para tener opciones a la victoria, que visto lo visto está muy capacitado para celebrarla también a domicilio en la Euroliga.