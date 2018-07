Clevin Hannah: «Siempre me gustó el Gran Canaria»

"Siempre me ha gustado ir a Gran Canaria para jugar ante su afición. Ahora seré parte del conjunto y, de verdad, es una bendición formar parte de la familia del Herbalife. No puedo esperar a que arranque la temporada, que creo que va a ser emocionante", ha señalado en declaraciones realizadas a la entidad isleña.

Por otro lado, el jugador, que cumplirá su cuarta temporada en la Liga Endesa y que se incorpora a la disciplina del Herbalife Gran Canaria procedente de UCAM Murcia, ha asegurado que está contento de reencontrarse con Salva Maldonado.

"Me encantó jugar a las órdenes de Maldonado en Barcelona. Fue mi primer año en la ACB y él me dio la confianza suficiente para que desarrollase mi juego. Estoy deseando reunirme con él en la isla y prepararme para otra temporada especial", ha comentado.

En las filas del conjunto isleño, Hannah tendrá ocasión de debutar en la Euroliga junto a los mejores equipos del continente.

"La Euroliga es una competición muy dura y física. He sido un seguidor del baloncesto que se practica en esta competición durante años, en los que he visto los encuentros y los he estudiado a fondo. Estoy deseoso de ser parte de ella y medirme a los mejores jugadores de Europa", ha considerado.