Una cita gigante para calibrar la reacción y la fortaleza del Arena

La ley del Gran Canaria Arena. En busca de motivos para no dejar de disfrutar y de convencer en su guarida tras naufragar con estrépito ante el Bàsquet Girona y el Joventut Badalona lejos de la isla. El Dreamland Gran Canaria vuelve a casa y eso es sinónimo de solidez y de seguridad siempre.

Este domindo, a partir de las 12.00 horas (Movistar Deportes 2 -dial 64-), la escuadra de Jaka Lakovic, que recupera al pívot norteamericano Ethan Happ tras no participar ante el Aris Salónica griego por molestias en la espalda, se enfrenta al Unicaja, que también acumula dos derrotas seguidas en la fase regular de la Liga Endesa, con la intención de no perder comba en la carrera por estar en la Copa del Rey, que tendrá lugar en el Martín Carpena de Málaga en febrero de 2024.

Precisamente, el Unicaja, vigente campeón del torneo del KO, no tiene esa presión de no fallar en el primer objetivo de la temporada por su condición de anfitrión y por su billete sellado ya. Por ese motivo, el Dreamland Gran Canaria no puede dar tregua en el fortín de Siete Palmas y menos después de ver su endeblez prolongada a domicilio -ya pasó el curso pasado con el preparador esloveno en el banquillo también-.

El equipo insular, que tiene a Nicolás Brussino -11 puntos, cuatro rebotes y 11,7 de valoración-, Ben Lammers -9,7 puntos, 3,3 rebotes y 11 de valoración-, Sylven Landesberg -12,7 puntos y 10,7 de valoración- y Ferran Basas -ocho puntos, tres asistencias y 10,3 de valoración- como destacados en el apartado estadístico en el arranque liguero, debe aplicarse en defensa como pilar esencial para revertir la situación, puesto que recibe casi 90 puntos por compromiso -92 del BAXI Manresa, 88 del Bàsquet Girona y 89 del Joventut Badalona-.

Sin duda alguna, el Dreamland Gran Canaria está obligado a no perdonar ante el cobijo de su afición para crecer y creer.