Christian Díaz, un MVP con denominación de origen: «Es algo muy especial y bonito»

Una actuación para el recuerdo y un motivo de orgullo del baloncesto canario. Christian Díaz (Las Palmas de Gran Canaria, 23 de marzo de 1992) fue escogido como Mejor Jugador de la Jornada 10 de la Liga Endesa tras firmar 24 puntos -uno de uno en tiros libres, cuatro de seis en lanzamientos de dos y un impecable cinco de cinco en triples-, tres rebotes y tres asistencias para alcanzar los 30 créditos de valoración en los apenas 18 minutos que estuvo sobre el parqué del Palacio Deportes de Granada en la victoria capital contra el MoraBanc Andorra por 91-88.

«Es algo especial y bonito, pero me quedo con la victoria», destaca el exterior del barrio capitalino de Casablanca III en declaraciones a la web oficial de la Liga ACB y que se recogen en un vídeo, al tiempo que recuerda que «ese día me levanté empanado y me decía espabila que jugamos en casa. Venía de una situación muy complicada a nivel personal y tenía otra oportunidad de jugar minutos, así que me tomé dos cafés y unos huevos revueltos para ir al pabellón, donde nada más llegar me tomé una pastilla de cafeína para estar activo».

«Estaba acostumbrado a jugar por las tardes y un partido a las 12.30 horas te trastoca un poco todo. Nunca pensé que fuera a ser el mejor partido de mi carrera», agrega Christian Díaz.

El canterano del Club Baloncesto Gran Canaria y que cumple su segundo curso consecutivo en la máxima competición nacional con el equipo que dirige Pablo Pin profundiza en que «es raro» ser el MVP de una jornada liguera.

«Recuerdo en la sesión de fotos para la ACB al principio de la temporada que me dijeron que tenía que hacer un gesto por si quedaba MVP de la jornada. Me dijeron que no me preocupara por eso que jugadores como Tavares u otros tenían más experiencia e iban a ser ellos. Me lo recordó ayer un amigo y me acordé justo de ese momento», expone entre risas.

Christian Díaz, de 31 años, atraviesa por su mejor momento y, después de picar mucha piedra en la Liga LEB Oro durante tantos años, recoge los frutos de consolidarse en una Liga Endesa en la que exhibe su juego, su talento y su aportación grupal.