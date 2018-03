Cero confianza claretiana para la visita al colista

Que no hay partido fácil en la Liga Endesa ya no es un secreto a estas alturas. Ni siquiera para Luke Fischer, el pívot norteamericano de la escuadra grancanaria que está viviendo su primera experiencia en la competición española. «Todos los partidos son duros en ACB, lo aprendimos a las malas cuando perdimos contra el Real Betis [83-90, en la jornada 13º], que iba último. Cada equipo intenta ganar, debemos aprender de los errores del pasado y saber que no hay partidos fáciles», afirma antes de viajar a Badalona la joven torre de los amarillos.

Y no le falta razón al de Wisconsin. A pesar del balance muy contra de los catalanes –llevan doce jornadas seguidas perdiendo–, la Penya ha competido muy bien el las últimas jornadas, donde ha caído en partidos muy igualados. «No hemos visto aún el vídeo, empezaremos mañana [por hoy], pero ellos son un buen equipo. Han tenido muchos partidos apretados, como por ejemplo el otro día en Tenerife [77-75]. Luchan mucho, son un buen equipo y el que vayan últimos en la tabla no significa que vaya a ser un partido fácil», avisa el propio Luke Fischer, convencido de que la escuadra catalana no lo pondrá nada fácil.

Tras ese partido en La Laguna, donde puedo ganar cualquiera el encuentro, Fischer opina que el Joventut saldrá más motivado aún para romper de una vez por todas la racha de malos resultados: «Van a estar cabreados, con ganas de demostrar que son mejor equipo de lo que dice la clasificación. Nadie quiere acabar último, van a intentar dar un último empujón para subir posiciones en la tabla», analizó el joven pívot.

En cuanto al objetivo de alcanzar un puesto de playoff al título como cabeza de serie, Fischer no se sale del guion del grupo y prefiere centrarse en el día a día. «Siempre nos centramos en el partido que tenemos delante. Pero lógicamente también sabemos que tenemos que ser uno de los primeros ocho equipos de la Liga Endesa. Ahora mismo estamos bien situados, pero solo estamos a un partido de estar cerca de quedarnos fuera. Como equipo siempre tienes que tener un ojo en eso, pero cada partido importa y tenemos que salir a la cancha a ganarlos todos», dice.